GESCO SE: Überraschende Prognose-Senkung für 2025!
GESCO SE passt seine Prognosen für 2025 an: Kundenzurückhaltung und Projektverzögerungen drücken Umsatz und Ergebnis.
Foto: adobe.stock.com
- GESCO SE senkt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025.
- Der Konzernumsatz im dritten Quartal betrug 364,7 Mio. € und das Konzernergebnis 8,3 Mio. €, was im Rahmen der Erwartungen liegt.
- Anhaltende Kundenzurückhaltung, Projektverzögerungen und Sondereffekte belasten das Geschäft im vierten Quartal.
- Die neue Umsatzprognose liegt zwischen 480 und 500 Mio. € (zuvor 485 bis 515 Mio. €) und das Konzernergebnis zwischen 9 und 12 Mio. € (zuvor 13 bis 17 Mio. €).
- Die vollständigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2025 werden am 12. November 2025 veröffentlicht.
- GESCO SE ist eine Industriegruppe mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GESCO ist am 12.11.2025.
Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,30 % im Minus.
-1,04 %
-7,35 %
-14,20 %
-15,20 %
+5,45 %
-42,46 %
+18,37 %
-36,02 %
-14,42 %
