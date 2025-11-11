LION E-Mobility AG: Starkes Wachstum im 3. Quartal begeistert!
LION E-Mobility AG zeigt beeindruckende Fortschritte: Mit neuen Partnerschaften und Projekten steigert das Unternehmen Umsatz und Innovationskraft im Bereich Elektromobilität und Energiespeicherung.
Foto: adobe.stock.com
- LION E-Mobility AG erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 5,9 Millionen Euro, was den Gesamtumsatz für die ersten neun Monate auf 16,3 Millionen Euro erhöht und eine Steigerung von 31 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Das EBITDA für das dritte Quartal 2025 betrug 1,2 Millionen Euro, während es für die ersten neun Monate auf 2,4 Millionen Euro anstieg, im Vergleich zu -6,0 Millionen Euro im Vorjahr.
- Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit Castrol zur Entwicklung eines innovativen Batteriemoduls für leistungsstarke Elektrofahrzeuge (EV) geschlossen, um das Batteriethermomanagement zu verbessern.
- LION E-Mobility AG hat sein erstes Großprojekt im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) in Deutschland gewonnen, ein 5 MW / 20 MWh-System, das für das erste Quartal 2026 geplant ist.
- Eine strategische Partnerschaft mit Münchner Solarkraftwerke wurde geschlossen, um gemeinsam Projekte im Bereich Solar- und Energiespeichersysteme zu realisieren, was den Zugang zu einem wachsenden Markt ermöglicht.
- Für 2025 erwartet LION Umsatzerlöse zwischen 28 und 35 Millionen Euro sowie ein positives EBITDA und fokussiert sich auf die Entwicklung von NMC+-Modulen und -Packs sowie die Immersionskühltechnologie.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung vorläufige Zahlen Q3 2025 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 11.11.2025.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,56 % im Plus.
Plus.
+8,89 %
+1,82 %
+2,75 %
+2,08 %
