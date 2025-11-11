Nike (B) - Aktie mit Kurssprung - 11.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Nike (B) Aktie. Sie steigt um +3,80 % auf 54,74€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nike (B) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,74€, mit einem Plus von +3,80 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nike (B) in den letzten drei Monaten Verluste von -17,24 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -2,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nike (B) eine negative Entwicklung von -28,03 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,10 % geändert.

Nike (B) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,66 % 1 Monat -5,87 % 3 Monate -17,24 % 1 Jahr -25,75 %

Informationen zur Nike (B) Aktie

Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,16 Mrd.EUR € wert.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX und TecDAX leicht zulegen, verzeichnen MDAX und SDAX Verluste. Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild.

Nach einem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit tun sich die US-Börsen am Dienstag schon wieder schwer. Während der US-Leitindex Dow Jones Industrial gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,18 Prozent …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nike (B) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.