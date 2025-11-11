Börsen Update USA - 11.11. - Dow Jones stark +1,10 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:58:48) bei 47.883,50 PKT und steigt um +1,10 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,80 %, Merck & Co +3,60 %, Amgen +2,84 %, Walt Disney +1,95 %, Honeywell International +1,94 %

Flop-Werte: NVIDIA -2,73 %, Cisco Systems -0,78 %, Caterpillar -0,56 %, JPMorgan Chase -0,36 %, Microsoft +0,13 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:58:59) bei 25.585,95 PKT und fällt um -0,07 %.

Top-Werte: Dexcom +3,78 %, Gilead Sciences +2,89 %, Amgen +2,84 %, Diamondback Energy +2,54 %, Keurig Dr Pepper +2,08 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,14 %, Lam Research -4,40 %, Axon Enterprise -4,21 %, Arm Holdings -3,79 %, Marvell Technology -3,41 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 6.851,72 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: Viatris +7,04 %, Fedex +5,39 %, Moderna +5,17 %, Devon Energy +5,01 %, Nike (B) +3,80 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -8,14 %, Hewlett Packard Enterprise -4,48 %, Lam Research -4,40 %, Axon Enterprise -4,21 %, Teradyne -3,91 %