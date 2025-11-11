Aktien New York
Erholung wegen Hoffnung im Haushaltsstreit erlahmt
- US-Börsen zeigen gemischte Entwicklung am Dienstag.
- Dow Jones steigt um 1,07%, Nasdaq verliert 0,22%.
- Nvidia fällt nach Großaktionärs-Ausstieg um 2,40%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit geht es am Dienstag an den US-Börsen durchwachsen weiter. Während der US-Leitindex Dow Jones Industrial zwei Stunden vor Schluss um 1,07 Prozent auf 47.874 Punkte zulegte, gewann der marktbreite S&P 500 0,24 Prozent auf 6849 Zähler.
Der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 verlor hingegen 0,22 Prozent auf 25.555 Punkte. Seine Rally war am Vortag besonders ausgeprägt gewesen, doch nun sorgte der überraschende Ausstieg eines Großaktionärs bei Nvidia im Technologiebereich schon wieder für einen Stimmungsdämpfer.
Die größer werdende Chance auf ein Ende des Regierungsstillstands macht den Anlegern am Dienstag weiter Hoffnung, dass die bislang fast sechs Wochen anhaltende Blockade bald zu Ende geht. Der US-Senat hat einen Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar beschlossen, dem nur noch die Zustimmung im Repräsentantenhaus fehlt, bevor US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift unter das Ganze setzen kann.
Nvidia war mit einem Abschlag von 2,40 Prozent der größte Verlierer im Dow. Der japanische Tech-Investor Softbank Group hatte schon im Oktober seine gut 32 Millionen Nvidia-Aktien für 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft, wie erst jetzt bekannt wurde. Damit bekamen Zweifel an den hohen Bewertungen der US-Tech-Konzerne neue Nahrung. Viele Aktien aus der Chipbranche gerieten unter Druck.
Nike gewannen im Dow hingegen 4,4 Prozent. Analystin Lorraine Hutchinson von der Bank of America schrieb in einer Studie, der jüngste Rücksetzer bei dem Sportartikelhersteller biete für Anleger eine attraktive Anlagechance. Sie baut als Umsatz- und Margentreiber auf die Innovationskraft von Nike und globale Ereignisse wie die 2026 anstehende Fußball-Weltmeisterschaft.
In einem nachrichtenarmen Umfeld waren es weitere Analystenkommentare, die Aktienkurse bewegten. Die Titel des Satelliten-Kommunikationsanbieters Viasat zogen nach einer Hochstufung durch die US-Bank JPMorgan um 6,3 Prozent an. Analyst Sebastiano Petti verwies auf eine höher eingeschätzte Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen sein Segment Defense and Advanced Technologies (DAT) ausgliedern wird.
Beim Gashersteller Linde war die Kursentwicklung nach einer Kaufempfehlung mit einem Anstieg um 1,5 Prozent etwas verhaltener. Seine Empfehlung mit "Buy" begründete Analyst Joshua Spector von der schweizerischen Großbank UBS damit, dass der Wachstumstitel mit Defensivqualitäten ein attraktives Verhältnis von Risiken und Chancen biete.
Nachdem die Aktien von UPS und Fedex am Vortag noch unter einem Flugverbot für ihre MD-11-Frachtflugzeuge gelitten hatten, zogen sie nun um 5,6 respektive 2,1 Prozent an. Als Treiber galten Aussagen von Fedex im Rahmen einer Investorenkonferenz. Dort hatte der Logistiker signalisiert, dass der Gewinn im zweiten Geschäftsquartal den Vorjahreswert übertreffen sollte. Dies milderte die Angst der Anleger vor einem potenziell schwachen Weihnachtsquartal./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 231,7 auf Tradegate (11. November 2025, 19:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +22,37 %/+40,28 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dividendenentwicklungen 2025 in meinem Aktiendepot
Dividendenkürzungen oder Ausfälle (1x)
BASF = Jahresdividende von 3,40 € auf 2,25 € = - 33,82 %
Neueinsteiger (4x)
AES = Quartalsdividende 0,176 USD
Aroundtown = Neueinsteiger; keine Dividendenzahlungen
Novo Nordisk = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im August in Höhe von 3,75 DKK
Wolters Kluwer = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im September in Höhe von 0,93 €
Unveränderte Dividendenzahlungen (5x)
Bayer = 0,11 €
Intel = keine Dividendenzahlungen
Kraft Heinz = Quartalsdividende 0,40 USD
LTC Properties = monatlich 0,19 USD
Pernod Ricard = Zwei Dividendenzahlungen erfolgten im Juli + November in Höhe von je 2,35 €
Dividendensteigerungen (13x)
British American Tobacco: Quartalsdividende von 0,5888 auf 0,6006 GBP = + 2,00 %
Archer Daniels: Quartalsdividende von 0,50 auf 0,51 USD = + 2,00 %
Bank of Nova Scotia: Quartalsdividende von 1,06 CAD auf 1,10 CAD = + 3,77 %
Altria: Quartalsdividende von 1,02 auf 1,06 USD = + 3,92 %
Shell: Quartalsdividende von 0,344 auf 0,358 USD = + 4,07 %
3M von 0,70 USD auf 0,73 USD = +4,29 %
Johnson & Johnson: Quartalsdividende von 1,24 auf 1,30 USD = + 4,84 %
Reckitt Benckiser: von 1,963 auf 2,061 GBP = + 4,99 %
(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 1,159 + 0,804 GBP)
(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 1,217 + 0,844 GBP)
Coca Cola: Quartalsdividende von 0,485 auf 0,51 USD = + 5,15 %
McDonald´s: Quartalsdividende von 1,67 auf 1,77 USD = + 5,99 %
Intesa Sanpaolo: von 0,322 auf 0,357 € = + 10,87 %
(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 0,152 + 0,17 €)
(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 0,171 + 0,186 €)
Atoss Software: von 1,685 € (Umrechnung wegen erfolgtem Aktiensplit = 3,37 geteilt durch 2) auf 2,13 € = + 26,41 %
Keine Überraschungen mehr
Die Liste für das Jahr 2025 ist abschließend, da bereits alle Dividenden für den letzten Monat Dezember beschlossene Sache sind und zumeist auch schon Ex-Dividende gehandelt wurden!
Somit gab es in meinem Aktiendepot lediglich 1 – aber dafür deutliche – Dividendenkürzung. Demgegenüber stehen 4 Neueinsteiger und 5 Unternehmen, welche stabile Erträge wie im Vorjahr ausgeschüttet haben. Bei insgesamt 13 Aktienbeteiligungen konnte ich mich über – teils deutliche – Dividendensteigerungen freuen!
Wie sich die finalen Entwicklungen in Euro im Depot bemerkbar machen, sehen wir dann mit der Schlussabrechnung Anfang Januar.
Impressionen statt Depressionen
Die kalte und zumeist ungemütliche Jahreszeit ist nun eingekehrt. Während viele in der dunklen Jahreszeit in Depressionen verfallen, nutzen wir auch diese Zeit für kleinere Auszeiten und Kurzurlaube. Am vergangenen Wochenende ging es zu einem Kurztrip zu den Schwiegereltern nach Thüringen. Was für den einen oder anderen nach einem Alptraum klingen mag, ist es für uns persönlich aber tatsächlich auch eine entspannende, urlaubsähnliche Zeit. Lediglich die Autofahrten von ca. 4 Stunden je Fahrt sind der unangenehme Teil.
Somit konnten wir auch noch einen tollen Herbsttag bei herrlichem Sonnenschein für einen kleinen Spaziergang zum Paulinenturm in Bad Berka nutzen – kein ausgiebiger oder schwerer Wandertrip, aber dennoch immer wieder eine von uns gern genutzte Rundwanderung mit Aufstieg auf den Turm!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251111114432-screenshot-2025-11-11-112542.png
Zudem geht es dann demnächst noch zu kleineren Kurzurlauben in verschiedene Center Parcs: noch im November geht es in den Park Bostalsee, im Januar dann erst in den Park Het Meerdal und kurz danach erstmalig in den Park Les Ardennes. Diese Aufenthalte hatten wir bereits sehr frühzeitig viele Monate im Voraus gebucht und konnten daher diese Kurzurlaube zu wirklich attraktiven Preisen ergattern.
Schönen guten Morgen in die Runde,
Damit es hier nicht historisch wird
>> Externen Inhalt hier ansehen <<