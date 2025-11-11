UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach der Vorlage von Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe einen robusteren Free Cashflow als erwartet erwirtschaftet, schrieb Andrew Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Prognosen übertroffen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,48 % und einem Kurs von 29,14EUR auf Tradegate (11. November 2025, 20:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,50

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

