Merck & Co Aktie klettert deutlich - 11.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Merck & Co Aktie. Mit einer Performance von +4,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 78,25€, mit einem Plus von +4,47 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Merck & Co über einen Zuwachs von +8,00 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,73 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

Merck & Co Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,39 % 1 Monat +1,56 % 3 Monate +8,00 % 1 Jahr -22,14 %

Informationen zur Merck & Co Aktie

Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,09 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX und TecDAX leicht zulegen, verzeichnen MDAX und SDAX Verluste. Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Merck & Co Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck & Co Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck & Co Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.