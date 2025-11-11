    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    Merck & Co Aktie klettert deutlich - 11.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Merck & Co Aktie bisher um +4,47 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Merck & Co Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Merck & Co ist ein führendes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Medikamente und Impfstoffe konzentriert. Es konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Johnson & Johnson und punktet mit einer starken Forschungs- und Entwicklungspipeline.

    Merck & Co Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Merck & Co Aktie. Mit einer Performance von +4,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Merck & Co Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 78,25, mit einem Plus von +4,47 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Merck & Co über einen Zuwachs von +8,00 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck & Co Aktie damit um +4,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,56 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,73 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,18 % geändert.

    Merck & Co Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,39 %
    1 Monat +1,56 %
    3 Monate +8,00 %
    1 Jahr -22,14 %

    Informationen zur Merck & Co Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Merck & Co Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,09 Mrd.EUR € wert.

