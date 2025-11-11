Diese Seltene-Erden-Aktie steht bei Analysten hoch im Kurs

Im Phalaborwa-Projekt, dass das Unternehmen in Südafrika aufbaut, wurde auch das seltene Schwermetall Yttrium entdeckt. Das Vorkommen umfasst rund 35 Millionen Tonnen mit einem Yttriumgehalt von 0,01 Prozent. Besonders brisant: Seit April 2025 unterliegen Yttrium und andere schwere Seltene Erden chinesischen Exportkontrollen. Der Westen reagiert mit Nachdruck – sowohl private als auch staatliche Initiativen zielen darauf ab, die Abhängigkeit von China zu verringern und eigene Lieferketten aufzubauen. Auch die jüngste "Critical Minerals List" der US-Geological Survey stuft die meisten Seltenen Erden als strategisch unverzichtbar ein.

Statt auf klassischen Bergbau zu setzen, extrahiert das britische Unternehmen die begehrten Rohstoffe aus Phosphogips – einem Abfallprodukt der Düngemittelindustrie. Damit trifft Rainbow den Nerv der Zeit: Der Bedarf an kritischen Metallen für Windräder, E-Autos und Hightech wächst rasant – doch unabhängige, nachhaltige Quellen sind Mangelware.

Rainbow berichtet, dass seit Einführung der Exportbeschränkungen vermehrt Abnahmeinteresse für Yttrium und Gadolinium bestehe. Das Unternehmen plant nun, diese Metalle in sein geplantes "SEG+"-Produkt zu integrieren, das zusätzlich zu Samarium, Europium und Gadolinium auch Terbium, Dysprosium und Yttrium umfasst. In der kommenden Machbarkeitsstudie soll dies berücksichtigt werden – mit dem Potenzial für deutlich höhere Erlöse.

Neben Phalaborwa sieht Rainbow auch Chancen im brasilianischen Uberaba-Projekt, das gemeinsam mit Mosaic entwickelt wird. Besonders interessant: Abgesehen von Lynas Rare Earths produziert derzeit kein Unternehmen außerhalb Chinas nennenswerte Mengen schwerer Seltener Erden.

Berenberg bewertet die Nachricht als klar positiv. Das Institut sieht in der Diversifizierung westlicher Lieferketten ein zentrales Investmentthema und erwartet für die Rainbow-Aktie "weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial". Das Kursziel bleibt bei 33 Pence. Mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 160 Millionen US-Dollar bringt Rainbow nur ein Bruchteil dessen auf die Waage, was Mitbewerber wie MP Materials oder Lynas bieten. Doch dadurch ist das potenzielle Kurswachstum auch deutlich attraktiver. Das Kursziel der Berenberg-Analysten liegt mehr als 80 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



