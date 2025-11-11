Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Merck & Co
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 1
Performance 1M: +1,56 %
Amgen
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 2
Performance 1M: +13,09 %
Nike (B)
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 3
Performance 1M: -5,87 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 4
Performance 1M: +9,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Bedenken über hohe Abschreibungskosten und deren Einfluss auf die kurzfristige Profitabilität werden geäußert, während die langfristige Nachfrage nach KI-Rechenleistung als stark eingeschätzt wird. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang, was durch die Herabstufung des Tech-Sektors und spezifische Unternehmensnachrichten verstärkt wurde.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 5
Performance 1M: -1,69 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 6
Performance 1M: +1,73 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 7
Performance 1M: -1,05 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 8
Performance 1M: +0,76 %
