Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,84 %
Tagesperformance: -7,84 %
Platz 1
Performance 1M: +15,95 %
Performance 1M: +15,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs von fast 10% in den letzten 14 Tagen nach dem Verkauf von 2,5 Millionen Aktien, heben Analysten wie BofA und UBS die Kursziele auf 860 USD bzw. 840 USD an. Die Leerverkäufe von 8% werden als Marktmanipulation wahrgenommen, während die Fundamentaldaten weiterhin positiv bewertet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -4,97 %
Tagesperformance: -4,97 %
Platz 2
Performance 1M: +27,92 %
Performance 1M: +27,92 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,77 %
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 3
Performance 1M: +8,85 %
Performance 1M: +8,85 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 4
Performance 1M: -16,16 %
Performance 1M: -16,16 %
Dexcom
Tagesperformance: +4,62 %
Tagesperformance: +4,62 %
Platz 5
Performance 1M: -13,81 %
Performance 1M: -13,81 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 6
Performance 1M: +39,72 %
Performance 1M: +39,72 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 7
Performance 1M: +2,05 %
Performance 1M: +2,05 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 8
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
Amgen
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 9
Performance 1M: +13,09 %
Performance 1M: +13,09 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 10
Performance 1M: +1,18 %
Performance 1M: +1,18 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 11
Performance 1M: +24,13 %
Performance 1M: +24,13 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 12
Performance 1M: +9,73 %
Performance 1M: +9,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Bedenken über hohe Abschreibungskosten und deren Einfluss auf die kurzfristige Profitabilität werden geäußert, während die langfristige Nachfrage nach KI-Rechenleistung als stark eingeschätzt wird. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang, was durch die Herabstufung des Tech-Sektors und spezifische Unternehmensnachrichten verstärkt wurde.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 13
Performance 1M: +13,18 %
Performance 1M: +13,18 %
Honeywell International
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 14
Performance 1M: -1,69 %
Performance 1M: -1,69 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 15
Performance 1M:
Performance 1M:
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 16
Performance 1M: +16,93 %
Performance 1M: +16,93 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 17
Performance 1M: -15,80 %
Performance 1M: -15,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (TTD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz besser als erwarteter Quartalszahlen bleibt die Stimmung negativ, mit einem Rückgang von 65 % im Jahresvergleich. Bedenken über wachsende Konkurrenz und einen Rücktritt im Management belasten das Vertrauen. Einige Anleger sehen jedoch Chancen für eine Erholung, wenn sich der Markt stabilisiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 18
Performance 1M: +1,71 %
Performance 1M: +1,71 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 19
Performance 1M: +1,87 %
Performance 1M: +1,87 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 20
Performance 1M: -0,18 %
Performance 1M: -0,18 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 21
Performance 1M: -21,33 %
Performance 1M: -21,33 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 22
Performance 1M: -7,64 %
Performance 1M: -7,64 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 23
Performance 1M: -9,19 %
Performance 1M: -9,19 %
Monster Beverage
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 24
Performance 1M: +1,09 %
Performance 1M: +1,09 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 25
Performance 1M: +15,84 %
Performance 1M: +15,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz einer möglichen Rückkehr zur 152 Euro-Marke wird ein Anstieg in Richtung 250 Euro prognostiziert. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um etwa 50 Prozent gestiegen, was auf eine starke Marktreaktion auf positive Nachrichten hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 26
Performance 1M: +11,54 %
Performance 1M: +11,54 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte