Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Viatris
Tagesperformance: +10,50 %
Tagesperformance: +10,50 %
Platz 1
Performance 1M: +4,58 %
Performance 1M: +4,58 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,96 %
Tagesperformance: -7,96 %
Platz 2
Performance 1M: +15,95 %
Performance 1M: +15,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Kursrückgangs von fast 10% in den letzten 14 Tagen nach dem Verkauf von 2,5 Millionen Aktien, heben Analysten wie BofA und UBS die Kursziele auf 860 USD bzw. 840 USD an. Die Leerverkäufe von 8% werden als Marktmanipulation wahrgenommen, während die Fundamentaldaten weiterhin positiv bewertet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Fedex
Tagesperformance: +5,80 %
Tagesperformance: +5,80 %
Platz 3
Performance 1M: +13,59 %
Performance 1M: +13,59 %
Moderna
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 4
Performance 1M: -6,92 %
Performance 1M: -6,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist von Besorgnis geprägt. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen stark gefallen, und das KBV liegt unter 1, was als untypisch gilt. Anleger hoffen auf positive Nachrichten oder Übernahmen, um den Kurs zu stabilisieren, während die Cash-Reserven für zwei Jahre Forschung als kurzfristige Sicherheit angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 5
Performance 1M: +27,92 %
Performance 1M: +27,92 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,77 %
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 6
Performance 1M: +40,13 %
Performance 1M: +40,13 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -4,68 %
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 7
Performance 1M: -1,15 %
Performance 1M: -1,15 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 8
Performance 1M: -16,16 %
Performance 1M: -16,16 %
Dexcom
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 9
Performance 1M: -13,81 %
Performance 1M: -13,81 %
Devon Energy
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 10
Performance 1M: +4,25 %
Performance 1M: +4,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 11
Performance 1M: +39,72 %
Performance 1M: +39,72 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +4,41 %
Tagesperformance: +4,41 %
Platz 12
Performance 1M: +19,96 %
Performance 1M: +19,96 %
Merck & Co
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 13
Performance 1M: +1,56 %
Performance 1M: +1,56 %
Elevance Health
Tagesperformance: +4,21 %
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 14
Performance 1M: -13,23 %
Performance 1M: -13,23 %
Vistra
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 15
Performance 1M: -3,64 %
Performance 1M: -3,64 %
Align Technology
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 16
Performance 1M: +10,62 %
Performance 1M: +10,62 %
Eaton
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 17
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 18
Performance 1M: -9,87 %
Performance 1M: -9,87 %
Pfizer
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 19
Performance 1M: -0,33 %
Performance 1M: -0,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Pfizer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Pfizer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, was auf Bedenken bezüglich der 10 Milliarden USD hohen Übernahme von Metsera und die Genehmigung eines Generikums zurückzuführen ist. Anleger äußern Sorgen über die hohe Verschuldung und den Goodwill in der Bilanz, was das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Pfizer eingestellt.
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 20
Performance 1M: -22,17 %
Performance 1M: -22,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 33 % auf 40 USD. Die operative Marge hat sich in einem Jahr halbiert, was die Bewertung belastet. Trotz starker Nachfrage nach KI-Servern bleibt die Unsicherheit über Margen und Preisgestaltung. Zudem ermittelt das US-Justizministerium wegen Bilanzunregelmäßigkeiten, was das Vertrauen in das Management beeinträchtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Bio-Techne
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 21
Performance 1M: -1,10 %
Performance 1M: -1,10 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 22
Performance 1M: -13,82 %
Performance 1M: -13,82 %
Tapestry
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 23
Performance 1M: +0,91 %
Performance 1M: +0,91 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 24
Performance 1M: +4,45 %
Performance 1M: +4,45 %
First Solar
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 25
Performance 1M: +21,60 %
Performance 1M: +21,60 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +3,32 %
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 26
Performance 1M: +1,52 %
Performance 1M: +1,52 %
Trane Technologies
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 27
Performance 1M: +5,11 %
Performance 1M: +5,11 %
Amgen
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 28
Performance 1M: +13,09 %
Performance 1M: +13,09 %
Becton Dickinson
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 29
Performance 1M: -2,01 %
Performance 1M: -2,01 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 30
Performance 1M: +5,84 %
Performance 1M: +5,84 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 31
Performance 1M: +1,18 %
Performance 1M: +1,18 %
NRG Energy
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 32
Performance 1M: +4,24 %
Performance 1M: +4,24 %
Nike (B)
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 33
Performance 1M: -5,87 %
Performance 1M: -5,87 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +3,05 %
Tagesperformance: +3,05 %
Platz 34
Performance 1M: -16,08 %
Performance 1M: -16,08 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 35
Performance 1M: +5,24 %
Performance 1M: +5,24 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 36
Performance 1M: +24,13 %
Performance 1M: +24,13 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 37
Performance 1M: +0,86 %
Performance 1M: +0,86 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 38
Performance 1M: -2,03 %
Performance 1M: -2,03 %
Targa Resources
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 39
Performance 1M: +13,02 %
Performance 1M: +13,02 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 40
Performance 1M: +38,69 %
Performance 1M: +38,69 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte