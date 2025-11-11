    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer Aktie gewinnt an Wert - 11.11.2025

    Am 11.11.2025 ist die Bayer Aktie, bisher, um +3,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie steigt um +3,28 % auf 27,47. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +1,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,47. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bayer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,78 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +0,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,58 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +37,86 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,20 %
    1 Monat -4,58 %
    3 Monate +2,78 %
    1 Jahr +10,50 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die bevorstehenden Quartalszahlen, die hohe Verschuldung des Unternehmens und deren Einfluss auf die Kursentwicklung. Anleger zeigen sich skeptisch hinsichtlich positiver Überraschungen und diskutieren technische Analysen, die eine Seitwärtsbewegung des Kurses bis 2026 prognostizieren. Zudem wird die Unsicherheit durch laufende Rechtsstreitigkeiten thematisiert, die sowohl Risiken als auch Chancen für die zukünftige Kursentwicklung darstellen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,92 Mrd.EUR € wert.

    Gemischte Börsenlage: DAX steigt leicht, MDAX und SDAX im Minus


    Die heutigen Aktienmärkte präsentieren sich uneinheitlich: Während der DAX und TecDAX leicht zulegen, verzeichnen MDAX und SDAX Verluste. Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild.

    Dax legt zu - kaum Euphorie über mögliches Shutdown-Ende


    Am Dienstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.088 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste …

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 11.11.2025 im E-Stoxx 50.

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +3,34 %
    +0,20 %
    -4,58 %
    +2,78 %
    +10,50 %
    -48,73 %
    -44,19 %
    -77,85 %
    +92,57 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



