Bayer Aktie gewinnt an Wert - 11.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie steigt um +3,28 % auf 27,47€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,44 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +1,44 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,47€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bayer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,78 %.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um +0,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,58 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +37,86 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,20 % 1 Monat -4,58 % 3 Monate +2,78 % 1 Jahr +10,50 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer Aktie, insbesondere um die bevorstehenden Quartalszahlen, die hohe Verschuldung des Unternehmens und deren Einfluss auf die Kursentwicklung. Anleger zeigen sich skeptisch hinsichtlich positiver Überraschungen und diskutieren technische Analysen, die eine Seitwärtsbewegung des Kurses bis 2026 prognostizieren. Zudem wird die Unsicherheit durch laufende Rechtsstreitigkeiten thematisiert, die sowohl Risiken als auch Chancen für die zukünftige Kursentwicklung darstellen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,92 Mrd.EUR € wert.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.