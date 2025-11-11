Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Anleger warten auf Wirtschaftsdaten
Der Nasdaq 100 ging dagegen bei 25.533 Punkten 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 6.847 Punkten 0,2 Prozent im Plus beendete.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1583 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8633 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.129 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,62 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,03 US-Dollar; das waren 97 Cent oder 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Dividendenentwicklungen 2025 in meinem Aktiendepot
Dividendenkürzungen oder Ausfälle (1x)
BASF = Jahresdividende von 3,40 € auf 2,25 € = - 33,82 %
Neueinsteiger (4x)
AES = Quartalsdividende 0,176 USD
Aroundtown = Neueinsteiger; keine Dividendenzahlungen
Novo Nordisk = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im August in Höhe von 3,75 DKK
Wolters Kluwer = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im September in Höhe von 0,93 €
Unveränderte Dividendenzahlungen (5x)
Bayer = 0,11 €
Intel = keine Dividendenzahlungen
Kraft Heinz = Quartalsdividende 0,40 USD
LTC Properties = monatlich 0,19 USD
Pernod Ricard = Zwei Dividendenzahlungen erfolgten im Juli + November in Höhe von je 2,35 €
Dividendensteigerungen (13x)
British American Tobacco: Quartalsdividende von 0,5888 auf 0,6006 GBP = + 2,00 %
Archer Daniels: Quartalsdividende von 0,50 auf 0,51 USD = + 2,00 %
Bank of Nova Scotia: Quartalsdividende von 1,06 CAD auf 1,10 CAD = + 3,77 %
Altria: Quartalsdividende von 1,02 auf 1,06 USD = + 3,92 %
Shell: Quartalsdividende von 0,344 auf 0,358 USD = + 4,07 %
3M von 0,70 USD auf 0,73 USD = +4,29 %
Johnson & Johnson: Quartalsdividende von 1,24 auf 1,30 USD = + 4,84 %
Reckitt Benckiser: von 1,963 auf 2,061 GBP = + 4,99 %
(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 1,159 + 0,804 GBP)
(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 1,217 + 0,844 GBP)
Coca Cola: Quartalsdividende von 0,485 auf 0,51 USD = + 5,15 %
McDonald´s: Quartalsdividende von 1,67 auf 1,77 USD = + 5,99 %
Intesa Sanpaolo: von 0,322 auf 0,357 € = + 10,87 %
(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 0,152 + 0,17 €)
(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 0,171 + 0,186 €)
Atoss Software: von 1,685 € (Umrechnung wegen erfolgtem Aktiensplit = 3,37 geteilt durch 2) auf 2,13 € = + 26,41 %
Keine Überraschungen mehr
Die Liste für das Jahr 2025 ist abschließend, da bereits alle Dividenden für den letzten Monat Dezember beschlossene Sache sind und zumeist auch schon Ex-Dividende gehandelt wurden!
Somit gab es in meinem Aktiendepot lediglich 1 – aber dafür deutliche – Dividendenkürzung. Demgegenüber stehen 4 Neueinsteiger und 5 Unternehmen, welche stabile Erträge wie im Vorjahr ausgeschüttet haben. Bei insgesamt 13 Aktienbeteiligungen konnte ich mich über – teils deutliche – Dividendensteigerungen freuen!
Wie sich die finalen Entwicklungen in Euro im Depot bemerkbar machen, sehen wir dann mit der Schlussabrechnung Anfang Januar.
Impressionen statt Depressionen
Die kalte und zumeist ungemütliche Jahreszeit ist nun eingekehrt. Während viele in der dunklen Jahreszeit in Depressionen verfallen, nutzen wir auch diese Zeit für kleinere Auszeiten und Kurzurlaube. Am vergangenen Wochenende ging es zu einem Kurztrip zu den Schwiegereltern nach Thüringen. Was für den einen oder anderen nach einem Alptraum klingen mag, ist es für uns persönlich aber tatsächlich auch eine entspannende, urlaubsähnliche Zeit. Lediglich die Autofahrten von ca. 4 Stunden je Fahrt sind der unangenehme Teil.
Somit konnten wir auch noch einen tollen Herbsttag bei herrlichem Sonnenschein für einen kleinen Spaziergang zum Paulinenturm in Bad Berka nutzen – kein ausgiebiger oder schwerer Wandertrip, aber dennoch immer wieder eine von uns gern genutzte Rundwanderung mit Aufstieg auf den Turm!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20251111114432-screenshot-2025-11-11-112542.png
Zudem geht es dann demnächst noch zu kleineren Kurzurlauben in verschiedene Center Parcs: noch im November geht es in den Park Bostalsee, im Januar dann erst in den Park Het Meerdal und kurz danach erstmalig in den Park Les Ardennes. Diese Aufenthalte hatten wir bereits sehr frühzeitig viele Monate im Voraus gebucht und konnten daher diese Kurzurlaube zu wirklich attraktiven Preisen ergattern.
Schönen guten Morgen in die Runde,
Damit es hier nicht historisch wird
>> Externen Inhalt hier ansehen <<