US-Börsen uneinheitlich - Anleger warten auf Wirtschaftsdaten

Dividendenentwicklungen 2025 in meinem Aktiendepot





Nachfolgend (wie bereits in den letzten beiden Jahren) eine Übersicht der Dividendenentwicklungen aus meinem Aktiendepot für das Jahr 2025 in der jeweiligen Heimatwährung (Bruttowerte ohne Steuerabzug). Die Veränderungen beziehen sich auf das Vorjahr 2024:





Dividendenkürzungen oder Ausfälle (1x)

BASF = Jahresdividende von 3,40 € auf 2,25 € = - 33,82 %





Neueinsteiger (4x)

AES = Quartalsdividende 0,176 USD

Aroundtown = Neueinsteiger; keine Dividendenzahlungen

Novo Nordisk = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im August in Höhe von 3,75 DKK

Wolters Kluwer = Eine erste Dividendenzahlung erfolgte im September in Höhe von 0,93 €





Unveränderte Dividendenzahlungen (5x)

Bayer = 0,11 €

Intel = keine Dividendenzahlungen

Kraft Heinz = Quartalsdividende 0,40 USD

LTC Properties = monatlich 0,19 USD

Pernod Ricard = Zwei Dividendenzahlungen erfolgten im Juli + November in Höhe von je 2,35 €





Dividendensteigerungen (13x)

British American Tobacco: Quartalsdividende von 0,5888 auf 0,6006 GBP = + 2,00 %

Archer Daniels: Quartalsdividende von 0,50 auf 0,51 USD = + 2,00 %

Bank of Nova Scotia: Quartalsdividende von 1,06 CAD auf 1,10 CAD = + 3,77 %

Altria: Quartalsdividende von 1,02 auf 1,06 USD = + 3,92 %

Shell: Quartalsdividende von 0,344 auf 0,358 USD = + 4,07 %

3M von 0,70 USD auf 0,73 USD = +4,29 %

Johnson & Johnson: Quartalsdividende von 1,24 auf 1,30 USD = + 4,84 %

Reckitt Benckiser: von 1,963 auf 2,061 GBP = + 4,99 %

(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 1,159 + 0,804 GBP)

(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 1,217 + 0,844 GBP)

Coca Cola: Quartalsdividende von 0,485 auf 0,51 USD = + 5,15 %

McDonald´s: Quartalsdividende von 1,67 auf 1,77 USD = + 5,99 %

Intesa Sanpaolo: von 0,322 auf 0,357 € = + 10,87 %

(= 2024 Haupt- und Zwischendividende 0,152 + 0,17 €)

(= 2025 Haupt- und Zwischendividende 0,171 + 0,186 €)

Disney: die halbjährliche Dividende stieg von 0,45 auf 0,50 USD = + 11,11 %

Atoss Software: von 1,685 € (Umrechnung wegen erfolgtem Aktiensplit = 3,37 geteilt durch 2) auf 2,13 € = + 26,41 %





Keine Überraschungen mehr

Die Liste für das Jahr 2025 ist abschließend, da bereits alle Dividenden für den letzten Monat Dezember beschlossene Sache sind und zumeist auch schon Ex-Dividende gehandelt wurden!

Somit gab es in meinem Aktiendepot lediglich 1 – aber dafür deutliche – Dividendenkürzung. Demgegenüber stehen 4 Neueinsteiger und 5 Unternehmen, welche stabile Erträge wie im Vorjahr ausgeschüttet haben. Bei insgesamt 13 Aktienbeteiligungen konnte ich mich über – teils deutliche – Dividendensteigerungen freuen!

Wie sich die finalen Entwicklungen in Euro im Depot bemerkbar machen, sehen wir dann mit der Schlussabrechnung Anfang Januar.









Impressionen statt Depressionen

Die kalte und zumeist ungemütliche Jahreszeit ist nun eingekehrt. Während viele in der dunklen Jahreszeit in Depressionen verfallen, nutzen wir auch diese Zeit für kleinere Auszeiten und Kurzurlaube. Am vergangenen Wochenende ging es zu einem Kurztrip zu den Schwiegereltern nach Thüringen. Was für den einen oder anderen nach einem Alptraum klingen mag, ist es für uns persönlich aber tatsächlich auch eine entspannende, urlaubsähnliche Zeit. Lediglich die Autofahrten von ca. 4 Stunden je Fahrt sind der unangenehme Teil.

Somit konnten wir auch noch einen tollen Herbsttag bei herrlichem Sonnenschein für einen kleinen Spaziergang zum Paulinenturm in Bad Berka nutzen – kein ausgiebiger oder schwerer Wandertrip, aber dennoch immer wieder eine von uns gern genutzte Rundwanderung mit Aufstieg auf den Turm!





Zudem geht es dann demnächst noch zu kleineren Kurzurlauben in verschiedene Center Parcs: noch im November geht es in den Park Bostalsee, im Januar dann erst in den Park Het Meerdal und kurz danach erstmalig in den Park Les Ardennes. Diese Aufenthalte hatten wir bereits sehr frühzeitig viele Monate im Voraus gebucht und konnten daher diese Kurzurlaube zu wirklich attraktiven Preisen ergattern.





So, ich will nicht länger mit meinen Freizeit- und Urlaubsgestaltungen nerven und hoffe, der Beitrag zu den Dividendenentwicklungen findet Anklang. Denn ich überlege, ob ich diese Auswertung/Übersicht auch im nächsten Jahr noch erstellen und präsentieren soll. Zumindest anhand der Daumen scheint das Interesse der Beiträge hier im Thread abzunehmen…



