Dow-Erholung geht weiter - Nasdaq-Stimmung getrübt

so, bin auch mal wieder im Lande nach einer harten Arbeitswoche im "Ländle". Der Einsatz gestaltet sich schwieriger und mühseliger als gedacht, überhaupt wenn man als einziger "Externer" in einer Abteilung von 40 Mann alles umkrempeln will bzw. soll. Ja, das hätte ich mir auf meine alten Tage auch nicht gedacht. Mal schaun wie es weitergeht, aber Ihr müsst mich derzeit wirklich nicht beneiden.





nochmals einen Dank an alle Contestler, sind immer interessante Berichte dabei, was man ja auch eindeutig an der Daumenanzahl bemerkt. Ist bei mir jetzt zwar nicht mehr der Fall, aber wer weiterhin fleißig jeden Monat Sparraten unterbringen will, findet da mit Sicherheit immer etwas Interessantes. Bei Kapitalvernichter hat mir natürlich zusätzlich auch die Malediven-Einlage gefallen. Bin ja Fan von exotischen Flaggen und Reisezielen und muss gestehen, dass wir noch nie dort waren. Hatten kurz vor Corona gebucht und 1-2 Wochen vor Abflug wurde ja alles dichtgemacht. Seitdem irgendwie untergegangen, aber irgendwann holen wir das bestimmt nach. Solange ich noch solche herrliche Volleyplätze aktiv nutzen kann. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Zur Börse. Komme abends immer erst 19-20 Uhr ins Restaurant und falle kurz danach todmüde ins Bett - bleibt also wirklich sehr wenig Zeit. Für Recherche gar nichts, aber natürlich checke ich schon das Depot, filtre bei Comdirect nach Tops/Flops um zu sehen ob sich irgendwo etwas Wichtiges ereignet hat und schau rein was an Divi eingetrudelt ist. Diese Woche war etwas schwächer, aber die nächsten Tage sollte mit OPAP, BAT, OHI usw. die ca. 13800€ vom letzten Jahr erreicht werden. Was dann noch bis zum 31.12. kommt ist das - unverhoffte - Sahnehäubchen. War aber kein leichtes Jahr für den passiven Einkommensstrom. Performance ist nach wie vor knapp zweistellig %%, was mir auch reicht. Hobby hin oder her, soll aber natürlich kein Minusgeschäft werden. Und da bin ich auch gleich beim Beitrag von AlphaOne. Fühl mich mit der Diversifizierung direkt angesprochen; muss aber betonen dass ich ich nicht mehr als die allgemeine Marktrendite (7-8% p.A.) anstrebe. Wer mehr will hat natürlich seine Stockpicking-Risiken - das kann mal gut, aber auch mal schlecht gehn. Ich bleib auf jeden Fall bei der breiten Streuung und freue mich so ca. 400-450 mal im Jahr über einzelne Geldeingänge (aus mittlerweile 72 Ländern). Muss man aber nicht unbedingt kopieren. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif





Wenn ich das Depot näher betrachte, sehe ich sowohl Licht als auch Schatten. Zwar in Summe stabil seitwärts und knapp 1% unter ATH, aber ziemliche Unterschiede in der Kursentwicklung. 2-3 meiner BDCs nach wie vor schwach auf der Brust - aber nicht alle. Eine Japan Tobacco recht flotter unterwegs als BAT oder MO; dann eine Embotelladora Andina in letzter Zeit besser als Pepsi. DOM Development ein Genuß, im Gegensatz zur schwächelnden Taylor Wimpey. Meine Pfizer und Novo Nordisk streiten sich zu Mondpreisen für einen Lottoschein - anstatt selber für die Pipeline zu sorgen. Mit einer Hensoldt natürlich auch zufrieden - zumindestens mit einem ganz kleinen Anteil auch dabei am Rüstungsboom. Und auch KI ist im NBIM-II vertreten; aber nur in einem Ausmaß dass ein eventueller Crash nicht auch gleich das ganze Depot crasht. Da neulich EON erwähnt wurde - bin auch mit Iberdrola zufrieden welche mittlerweile bei +200% plus Dividenden stehn. Alles unspektakulär und unaufgeregt, ohne Herzklopfen. Die Dickschiffe allgemein mit jahrelangem seitwärts und bei den REITs konnte ich die letzten Wochen/Monate eine leichte Erholung feststellen. OPAP mit kleinem Fragezeichen; hab da mal was von einer Kotierung in der Schweiz gelesen. OK, falls ich verkaufen muss hat Ulf mit Sarantis ja einen wirklich interessanten Ersatz ausgebuddelt. 👍 Da muss ich vorher schaun ob ich mir dieses Erstattungsverfahren antue. Für meine überschaubaren Positionen Nestle+Novartis mach ich das (noch) nicht weil der Aufwand für die paar €€ mir zuviel wäre.





Tja, alles in allem nichts Weltbewegendes, sondern Langeweile pur. Und ich bin froh dass ich im Moment (außer paar Mini-Flaggenkäufe) nicht jeden Monat Kaufentscheidungen treffen muss. Bin mir da auch unschlüssig wie es kurz- oder mittelfristig weitergeht. Kommt der vielzitierte Crash oder verspätet er sich mal wieder ?? Keine Ahnung, aber zum Glück hab ich im Moment ganz andere Prioritäten auf die ich mich konzentrieren muss.





