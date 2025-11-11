Air T begrüßt Kreditoren-Unterstützung für Rex-Akquisition

Minneapolis, MN / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) freut sich bekanntzugeben, dass die Mehrheit der Gläubiger von Rex – sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des Wertes – bei der zweiten Gläubigerversammlung am 11. November 2025 für unser Angebot zur Übernahme von Rex gestimmt hat.

Diese starke Unterstützung spiegelt das Vertrauen in unsere Vision für Rex und unser Engagement für die regionale Luftfahrt in Australien wider. Wir nehmen unsere Verpflichtungen gemäß der vorgeschlagenen Unternehmensvereinbarung ernst.

Wir gehen davon aus, dass die Verwalter beabsichtigen, die Transaktion bis zum Jahresende abzuschließen, und arbeiten eng mit allen Parteien zusammen, um einen reibungslosen und zeitnahen Abschluss sicherzustellen.

Air T ist dankbar für die Unterstützung, die während dieses Prozesses gezeigt wurde, und freut sich darauf, die Übernahme abzuschließen und ein neues Kapitel für Rex und die regionalen Gemeinden in ganz Australien zu beginnen.

HINWEIS ZU FRAGEN DER STAKEHOLDER

Wenn Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung oder anderen Themen rund um Air T haben, nutzen Sie bitte unsere interaktive Q&A-Funktion auf Slido.com. Zugriff zum Einreichen von Fragen erhalten Sie über unsere Website. Wir beabsichtigen, diesen Link offen und für Fragen der Aktionäre verfügbar zu halten. Über Slido eingereichte Fragen werden „live” und schriftlich auf unserer Jahreshauptversammlung sowie vierteljährlich in schriftlicher Form beantwortet.



Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund rechtlicher und praktischer Anforderungen nicht jede eingereichte Frage beantworten können, jedoch beabsichtigen wir, alle angemessenen und relevanten Fragen schriftlich zu beantworten.

