    Zahl der gewerblichen Batteriespeicher könnte sich verzehnfachen/Bundesnetzagentur

    Im vergangenen Jahr 9.710 Anschluss-Anfragen - Geplante Speicherkapazität 200-mal höher als Bestand

    Osnabrück (ots) - Der Hochlauf von Stromspeichern als Ergänzung von Wind- und
    Sonnenkraft kommt in Schwung: 2024 wurden insgesamt 9.710 Anträge auf Anschluss
    von gewerblichen Batteriespeichern gestellt, derzeit sind deutschlandweit erst
    921 solcher Anlagen ab der Mittelspannungsebene in Betrieb. Das geht aus noch
    unveröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die der "Neuen
    Osnabrücker Zeitung" (NOZ) bereits vorliegen.

    Bei der Kapazität zeichnet sich ein noch drastischerer Anstieg ab: "Die
    beantragten Anlagen weisen zusammen eine geplante Leistung von etwa 400 Gigawatt
    und eine Speicherkapazität von rund 661 Gigawattstunden auf", heißt es von der
    Behörde. Die Anlagen, die schon in Betrieb sind, verfügen demnach über eine
    Nettonennleistung von rund 2,3 Gigawatt und eine Speicherkapazität von etwa 3,2
    Gigawattstunden.

    Vergangenes Jahr hätten die Netzbetreiber schon rund 3.800 Anschluss-Zusagen
    erteilt, so die Daten der Bundesnetzagentur weiter. Die zugesagten
    Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25 Gigawatt und
    eine Speicherkapazität von rund 46 Gigawattstunden. "Sie könnten mit ihrer
    Gesamtkapazität von 46 Gigawattstunden die Stadt München - rund 750.000
    Haushalte - für rund sechs Tage mit Strom versorgen", so ein Sprecher der
    Behörde zur "NOZ".

    Zu bedenken ist nach Angaben der Bundesnetzagentur: Zahlreiche Projekte wurden
    mehrfach eingereicht. Bei einer Zusage setzt der Projektierer aber in der Regel
    nur einen Standort um. Zudem werden nicht alle Batteriespeicher realisiert, für
    die eine Anschlusszusage erteilt wird.

    Die der NOZ vorliegenden Angaben der Bundesnetzagentur im Wortlaut:

    "Bundesnetzagentur veröffentlicht erstmals Zahlen zu Anschlussanfragen und
    -zusagen für Batteriespeicher:

    Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9.710 Anschlussanfragen für Batteriespeicher ab
    der Mittelspannungsebene bei den Netzbetreibern gestellt. Nicht umfasst sind
    hier Hausspeicher von Privatpersonen. Die beantragten Anlagen weisen zusammen
    eine geplante Leistung von etwa 400 Gigawatt und eine Speicherkapazität von rund
    661 Gigawattstunden auf.

    Zurzeit sind 921 Batteriespeicher mit einem Anschluss ab der
    Mittelspannungsebene in Betrieb. Diese Anlagen verfügen über eine
    Nettonennleistung von rund 2,3 Gigawatt und eine Speicherkapazität von etwa 3,2
    Gigawattstunden.

    Im Jahr 2024 erteilten die Netzbetreiber rund 3.800 Anschlusszusagen. Die
    zugesagten Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25
    Gigawatt und eine Speicherkapazität von rund 46 Gigawattstunden. Die Anfragen
    für diese Batteriespeicher stammen nicht nur aus 2024 sondern ebenfalls aus
    vorigen Jahren. Sie könnten mit ihrer Gesamtkapazität von 46 Gigawattstunden die
    Stadt München - rund 750.000 Haushalte - für rund sechs Tage mit Strom
    versorgen.

    Zahlreiche Projekte wurden mehrfach eingereicht, um ihre Realisierungschancen zu
    erhöhen. Bei einer Zusage setzt der Projektierer jedoch in der Regel nur einen
    Standort um. So wird voraussichtlich ein großer Teil der angefragten
    Batteriespeicher nicht realisiert. Auch werden Batteriespeicher mit
    Anschlusszusage nicht alle umgesetzt. Die Anschlusszusage verpflichtet nur den
    Netzbetreiber. Die gesamte Auswertung betrifft nur die Daten aus dem Jahr 2024.

    Hintergrund:

    Batteriespeicher unterstützen die Energiewende, da sie die schwankende
    Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne ausgleichen. Sie
    speichern Strom, wenn er reichlich produziert wird und er daher preiswert ist.
    Sie geben ihn wieder ab, wenn der Strom durch hohe Nachfrage oder geringe
    Produktion teuer ist. Dadurch können Batteriespeicher die Strommärkte
    stabilisieren. Sie sichern die Energieversorgung und ermöglichen eine
    effizientere Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien.

    Der Markt für Batteriespeicher befindet sich derzeit in einer dynamischen
    Entwicklungsphase - zahlreiche Projekte werden geplant, gebaut oder erweitert.
    Mit den hier präsentierten Zahlen möchten wir zur Transparenz beitragen und ein
    besseres Verständnis für die Entwicklungen im Bereich der Batteriespeicher
    schaffen. Erstmals werden dabei auch Daten zu Anschlussanfragen auf Ebene der
    Verteilernetzbetreiber veröffentlicht, zu denen bislang keine umfassenden
    Informationen vorlagen.

    Die Informationen beruhen auf den Auswertungen der aktuellen Monitoring-Erhebung
    und können systembedingt nur das Jahr 2024 erfassen. Entwicklungen im Jahre 2025
    werden zu gegebener Zeit veröffentlicht."

    Verfasst von news aktuell
