Zahl der gewerblichen Batteriespeicher könnte sich verzehnfachen/Bundesnetzagentur
Im vergangenen Jahr 9.710 Anschluss-Anfragen - Geplante Speicherkapazität 200-mal höher als Bestand
Osnabrück (ots) - Der Hochlauf von Stromspeichern als Ergänzung von Wind- und
Sonnenkraft kommt in Schwung: 2024 wurden insgesamt 9.710 Anträge auf Anschluss
von gewerblichen Batteriespeichern gestellt, derzeit sind deutschlandweit erst
921 solcher Anlagen ab der Mittelspannungsebene in Betrieb. Das geht aus noch
unveröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die der "Neuen
Osnabrücker Zeitung" (NOZ) bereits vorliegen.
Bei der Kapazität zeichnet sich ein noch drastischerer Anstieg ab: "Die
beantragten Anlagen weisen zusammen eine geplante Leistung von etwa 400 Gigawatt
und eine Speicherkapazität von rund 661 Gigawattstunden auf", heißt es von der
Behörde. Die Anlagen, die schon in Betrieb sind, verfügen demnach über eine
Nettonennleistung von rund 2,3 Gigawatt und eine Speicherkapazität von etwa 3,2
Gigawattstunden.
Vergangenes Jahr hätten die Netzbetreiber schon rund 3.800 Anschluss-Zusagen
erteilt, so die Daten der Bundesnetzagentur weiter. Die zugesagten
Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25 Gigawatt und
eine Speicherkapazität von rund 46 Gigawattstunden. "Sie könnten mit ihrer
Gesamtkapazität von 46 Gigawattstunden die Stadt München - rund 750.000
Haushalte - für rund sechs Tage mit Strom versorgen", so ein Sprecher der
Behörde zur "NOZ".
Zu bedenken ist nach Angaben der Bundesnetzagentur: Zahlreiche Projekte wurden
mehrfach eingereicht. Bei einer Zusage setzt der Projektierer aber in der Regel
nur einen Standort um. Zudem werden nicht alle Batteriespeicher realisiert, für
die eine Anschlusszusage erteilt wird.
Die der NOZ vorliegenden Angaben der Bundesnetzagentur im Wortlaut:
"Bundesnetzagentur veröffentlicht erstmals Zahlen zu Anschlussanfragen und
-zusagen für Batteriespeicher:
Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9.710 Anschlussanfragen für Batteriespeicher ab
der Mittelspannungsebene bei den Netzbetreibern gestellt. Nicht umfasst sind
hier Hausspeicher von Privatpersonen. Die beantragten Anlagen weisen zusammen
eine geplante Leistung von etwa 400 Gigawatt und eine Speicherkapazität von rund
661 Gigawattstunden auf.
Zurzeit sind 921 Batteriespeicher mit einem Anschluss ab der
Mittelspannungsebene in Betrieb. Diese Anlagen verfügen über eine
Nettonennleistung von rund 2,3 Gigawatt und eine Speicherkapazität von etwa 3,2
Gigawattstunden.
Im Jahr 2024 erteilten die Netzbetreiber rund 3.800 Anschlusszusagen. Die
zugesagten Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25
Gigawatt und eine Speicherkapazität von rund 46 Gigawattstunden. Die Anfragen
für diese Batteriespeicher stammen nicht nur aus 2024 sondern ebenfalls aus
vorigen Jahren. Sie könnten mit ihrer Gesamtkapazität von 46 Gigawattstunden die
Stadt München - rund 750.000 Haushalte - für rund sechs Tage mit Strom
versorgen.
Zahlreiche Projekte wurden mehrfach eingereicht, um ihre Realisierungschancen zu
erhöhen. Bei einer Zusage setzt der Projektierer jedoch in der Regel nur einen
Standort um. So wird voraussichtlich ein großer Teil der angefragten
Batteriespeicher nicht realisiert. Auch werden Batteriespeicher mit
Anschlusszusage nicht alle umgesetzt. Die Anschlusszusage verpflichtet nur den
Netzbetreiber. Die gesamte Auswertung betrifft nur die Daten aus dem Jahr 2024.
Hintergrund:
Batteriespeicher unterstützen die Energiewende, da sie die schwankende
Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne ausgleichen. Sie
speichern Strom, wenn er reichlich produziert wird und er daher preiswert ist.
Sie geben ihn wieder ab, wenn der Strom durch hohe Nachfrage oder geringe
Produktion teuer ist. Dadurch können Batteriespeicher die Strommärkte
stabilisieren. Sie sichern die Energieversorgung und ermöglichen eine
effizientere Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien.
Der Markt für Batteriespeicher befindet sich derzeit in einer dynamischen
Entwicklungsphase - zahlreiche Projekte werden geplant, gebaut oder erweitert.
Mit den hier präsentierten Zahlen möchten wir zur Transparenz beitragen und ein
besseres Verständnis für die Entwicklungen im Bereich der Batteriespeicher
schaffen. Erstmals werden dabei auch Daten zu Anschlussanfragen auf Ebene der
Verteilernetzbetreiber veröffentlicht, zu denen bislang keine umfassenden
Informationen vorlagen.
Die Informationen beruhen auf den Auswertungen der aktuellen Monitoring-Erhebung
und können systembedingt nur das Jahr 2024 erfassen. Entwicklungen im Jahre 2025
werden zu gegebener Zeit veröffentlicht."
