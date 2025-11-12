Im vergangenen Jahr 9.710 Anschluss-Anfragen - Geplante Speicherkapazität 200-mal höher als Bestand

Osnabrück (ots) - Der Hochlauf von Stromspeichern als Ergänzung von Wind- und

Sonnenkraft kommt in Schwung: 2024 wurden insgesamt 9.710 Anträge auf Anschluss

von gewerblichen Batteriespeichern gestellt, derzeit sind deutschlandweit erst

921 solcher Anlagen ab der Mittelspannungsebene in Betrieb. Das geht aus noch

unveröffentlichten Zahlen der Bundesnetzagentur hervor, die der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ) bereits vorliegen.



Bei der Kapazität zeichnet sich ein noch drastischerer Anstieg ab: "Die

beantragten Anlagen weisen zusammen eine geplante Leistung von etwa 400 Gigawatt

und eine Speicherkapazität von rund 661 Gigawattstunden auf", heißt es von der

Behörde. Die Anlagen, die schon in Betrieb sind, verfügen demnach über eine

Nettonennleistung von rund 2,3 Gigawatt und eine Speicherkapazität von etwa 3,2

Gigawattstunden.





Vergangenes Jahr hätten die Netzbetreiber schon rund 3.800 Anschluss-Zusagen

erteilt, so die Daten der Bundesnetzagentur weiter. Die zugesagten

Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25 Gigawatt und

eine Speicherkapazität von rund 46 Gigawattstunden. "Sie könnten mit ihrer

Gesamtkapazität von 46 Gigawattstunden die Stadt München - rund 750.000

Haushalte - für rund sechs Tage mit Strom versorgen", so ein Sprecher der

Behörde zur "NOZ".



Zu bedenken ist nach Angaben der Bundesnetzagentur: Zahlreiche Projekte wurden

mehrfach eingereicht. Bei einer Zusage setzt der Projektierer aber in der Regel

nur einen Standort um. Zudem werden nicht alle Batteriespeicher realisiert, für

die eine Anschlusszusage erteilt wird.



Die der NOZ vorliegenden Angaben der Bundesnetzagentur im Wortlaut:



"Bundesnetzagentur veröffentlicht erstmals Zahlen zu Anschlussanfragen und

-zusagen für Batteriespeicher:



Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9.710 Anschlussanfragen für Batteriespeicher ab

der Mittelspannungsebene bei den Netzbetreibern gestellt. Nicht umfasst sind

hier Hausspeicher von Privatpersonen. Die beantragten Anlagen weisen zusammen

eine geplante Leistung von etwa 400 Gigawatt und eine Speicherkapazität von rund

661 Gigawattstunden auf.



Zurzeit sind 921 Batteriespeicher mit einem Anschluss ab der

Mittelspannungsebene in Betrieb. Diese Anlagen verfügen über eine

Nettonennleistung von rund 2,3 Gigawatt und eine Speicherkapazität von etwa 3,2

Gigawattstunden.



Im Jahr 2024 erteilten die Netzbetreiber rund 3.800 Anschlusszusagen. Die

zugesagten Batteriespeicher verfügen zusammen über eine Leistung von etwa 25

Gigawatt und eine Speicherkapazität von rund 46 Gigawattstunden. Die Anfragen

für diese Batteriespeicher stammen nicht nur aus 2024 sondern ebenfalls aus

vorigen Jahren. Sie könnten mit ihrer Gesamtkapazität von 46 Gigawattstunden die

Stadt München - rund 750.000 Haushalte - für rund sechs Tage mit Strom

versorgen.



Zahlreiche Projekte wurden mehrfach eingereicht, um ihre Realisierungschancen zu

erhöhen. Bei einer Zusage setzt der Projektierer jedoch in der Regel nur einen

Standort um. So wird voraussichtlich ein großer Teil der angefragten

Batteriespeicher nicht realisiert. Auch werden Batteriespeicher mit

Anschlusszusage nicht alle umgesetzt. Die Anschlusszusage verpflichtet nur den

Netzbetreiber. Die gesamte Auswertung betrifft nur die Daten aus dem Jahr 2024.



Hintergrund:



Batteriespeicher unterstützen die Energiewende, da sie die schwankende

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne ausgleichen. Sie

speichern Strom, wenn er reichlich produziert wird und er daher preiswert ist.

Sie geben ihn wieder ab, wenn der Strom durch hohe Nachfrage oder geringe

Produktion teuer ist. Dadurch können Batteriespeicher die Strommärkte

stabilisieren. Sie sichern die Energieversorgung und ermöglichen eine

effizientere Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien.



Der Markt für Batteriespeicher befindet sich derzeit in einer dynamischen

Entwicklungsphase - zahlreiche Projekte werden geplant, gebaut oder erweitert.

Mit den hier präsentierten Zahlen möchten wir zur Transparenz beitragen und ein

besseres Verständnis für die Entwicklungen im Bereich der Batteriespeicher

schaffen. Erstmals werden dabei auch Daten zu Anschlussanfragen auf Ebene der

Verteilernetzbetreiber veröffentlicht, zu denen bislang keine umfassenden

Informationen vorlagen.



Die Informationen beruhen auf den Auswertungen der aktuellen Monitoring-Erhebung

und können systembedingt nur das Jahr 2024 erfassen. Entwicklungen im Jahre 2025

werden zu gegebener Zeit veröffentlicht."



+++



tob



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6156391

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung







