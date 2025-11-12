GOLDRAUSCH bei Barrick Mining und AJN Resources! Sorge bei Rheinmetall? Mit dem Goldpreis über 4.000 USD je Unze dürfte die Rally im Edelmetallsektor neuen Schwung erhalten. Davon sollten diesmal Explorer stärker profitieren. Ein spannender Kandidat dafür ist AJN Resources. Zuletzt wurden neue Goldzonen identifiziert. …



