KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Zukunft der Rente:

"Die Wirtschaftsweisen haben kluge Vorschläge gemacht, wie man die Rentenfinanzen auf Dauer sichern kann: Deutschland sollte das Rentenalter regelgebunden erhöhen - zwei Drittel der zusätzlichen Lebenszeit gehen in Arbeit und ein Drittel in den Ruhestand. Dänemark macht es vor, das Land stellt gerade auf die Rente mit 70 um. Doch davon will die Koalition nichts wissen, nicht einmal von einer Erhöhung der Abschläge für den Vorruhestand, für den die Deutsche Bundesbank Vorschläge hat. Dabei wären die Menschen, die jetzt im Ruhestand sind und deren Zorn die Koalitionsparteien so fürchten, von solchen Maßnahmen nicht einmal betroffen. Jetzt müssen die Weichen gestellt werden, um einen Anstieg der Beitragslast in der gesamten Sozialversicherung auf die gefürchteten 50 Prozent zu verhindern. Doch die Koalition ist mutlos. Daran ändern Spielereien wie Aktiv- und Frühstartrente gar nichts."/DP/jha



