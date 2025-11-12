    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Stuttgarter Zeitung' zu Herbst der Reformen/Koalitionsausschuss

    • Bundesregierung benötigt kritische Revision jetzt
    • Koalitionsgipfel als letzte Chance zur Verbesserung
    • Reformen bisher nur Ankündigungen, keine Taten

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Herbst der Reformen/Koalitionsausschuss:

    "Nach dem Stadtbild erscheint es an der Zeit, das Erscheinungsbild der aktuellen Bundesregierung einer kritischen Revision zu unterziehen. Sie wird den Ansprüchen nicht gerecht, die sich aus der miserablen Wirtschaftslage ablesen lassen. Am Donnerstag treffen sich die führenden Köpfe der Koalition - letzte Gelegenheit, den Eindruck der Saumseligkeit zu korrigieren. Der "Herbst der Reformen", den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Aussicht gestellt hatte, ist bislang nicht mehr als ein Herbst der Ankündigungen. Damit er nicht zum Herbst der Versäumnisse wird, braucht es mehr als folgenlose Reformappelle und einschlägiges Wortgeklingel wie die aufgeblasene Phrase von einer "Modernisierungsagenda", die beim letzten Koalitionsgipfel im Oktober ausgerufen wurde."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

