    'Junge Welt' zu Rückzug von Wagenknecht aus der BSW-Spitze

    • BSW hat Alleinstellungsmerkmal gegen Militarisierung.
    • Linkspartei meidet klare Positionierung zu Waffen.
    • BSW könnte SPD-Vakuum füllen, wenn konsequent.

    BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Rückzug von Wagenknecht aus der BSW-Spitze:

    "Mit der Haltung gegen Militarisierung und Waffenschwemme in die Ukraine besitzt das BSW ein Alleinstellungsmerkmal, auch gegenüber der Linkspartei, die sich in dieser Frage am liebsten wegduckt. Darauf ließe sich aufbauen, vorausgesetzt, die Partei unterlässt es fürderhin, aus wahltaktischem Opportunismus in manchen Fragen wie die AfD zu klingen. Denn die Absicht, der irgendwo zwischen neoliberal und neofaschistisch changierenden Partei auf diese Weise das Wasser abzugraben, muss als gescheitert betrachtet werden. Dies berücksichtigt, könnte das Bündnis das Vakuum füllen, das vor allem die SPD hinterlassen hat. Mehr darf man von einer Partei, der das Koordinatensystem Links-Rechts erklärtermaßen nichts mehr gilt, nicht erwarten. Aber auch nicht weniger."/DP/jha





