    'Nürnberger Zeitung' zu Doppelhaushalt ohne neue Schulden

    Für Sie zusammengefasst
    • Söder denkt über Schuldenaufnahme für Bayern nach.
    • Verdacht: Marketingstrategie statt ernsthafte Absicht.
    • Ziel: Zukunftsgestaltung ohne neue Schulden sichern.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu bayerischen Doppelhaushalt ohne neue Schulden:

    "Wochen vor der Aufstellung des Haushaltsentwurfs (...) hatte Regierungschef Markus Söder (CSU) schon laut darüber nachgedacht, ob Bayern nicht auch von der gelockerten Schuldenbremse Gebrauch machen müsste. Es gehe schließlich nicht um Prinzipien, sondern um Gestaltung der Zukunft. Viele schlossen daraus, dass der Ministerpräsident damit den Boden für eine Nettokreditaufnahme bereiten wolle. Doch jetzt drängt sich ein anderer Verdacht auf: Hat Söder nur deshalb über neue Schulden geredet, um sie dann mit maximaler publicity zu verwerfen? Zuzutrauen wäre es dem Meister des politischen Marketings durchaus, einen Teufel an die Wand zu malen, um ihn dann unter dem Beifall des Publikums in heldenhafter Pose zu verscheuchen."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
