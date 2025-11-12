Shilpa Pharma Lifesciences erhält die EcoVadis-Goldmedaille für herausragende Nachhaltigkeitspraktiken

Das Unternehmen erzielte eine hervorragende Punktzahl von 82/100 und platzierte sich damit weltweit unter den besten 2 % von über 130.000 Unternehmen , die von EcoVadis bewertet wurden. Diese Leistung unterstreicht unsere branchenführenden Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und spiegelt unser langfristiges Engagement für den Aufbau eines verantwortungsbewussten, widerstandsfähigen und nachhaltigen Pharmaunternehmens wider.

RAICHUR, Indien, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Shilpa Pharma Lifesciences Limited, eine wichtige Tochtergesellschaft von Shilpa Medicare Limited (BSE: 530549) (NSE: SHILPAMED), hat die coole Goldmedaille von EcoVadis bekommen, dem weltweit vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen.

EcoVadis bewertet Unternehmen anhand von vier Schlüsselkriterien – Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mit dieser Auszeichnung zählt Shilpa Pharma Lifesciences zu den weltweit führenden Unternehmen, die für ihre nachhaltige Geschäftstätigkeit ausgezeichnet wurden.

In Bezug auf diesen Meilenstein betonte Keshav Bhutada, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Shilpa Pharma Lifesciences: „Nachhaltigkeit und Innovation sind wesentliche Bestandteile der Wachstumsstrategie von Shilpa als Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), um mit globalen innovativen Unternehmen bei deren Programmen für neue chemische Wirkstoffe zusammenzuarbeiten. Die EcoVadis-Goldmedaille ist ein Beweis für unsere unermüdlichen Bemühungen um verantwortungsbewusste Fertigung, ethische Unternehmensführung und integratives Wachstum, die einen dauerhaften Mehrwert für Patienten und Partner schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren globalen innovativen Unternehmen."

Diese Errungenschaft stärkt Shilpas Glaubwürdigkeit bei globalen Kunden, Investoren und Partnern und unterstreicht die Positionierung des Unternehmens als vertrauenswürdiger globaler CDMO-Partner, bei dem die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht.

Informationen zu Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare Limited (BSE: 530549 | NSE: SHILPAMED) ist ein führendes indisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Wirkstoffen, Formulierungen und Biologika in den Bereichen Onkologie, Infektionskrankheiten und Spezialsegmente konzentriert. Mit seiner Expertise in komplexen Generika, neuartigen Arzneimittelabgabesystemen und CDMO-Dienstleistungen versorgt Shilpa Patienten in über 80 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.vbshilpa.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Ziele, Pläne und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Leistungen beschreiben. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich behördlicher Genehmigungen, klinischer Ergebnisse, Marktbedingungen und Wettbewerbsentwicklungen, erheblich abweichen. Shilpa Medicare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

