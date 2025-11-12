    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesfinanzhof verhandelt Klagen gegen Grundsteuer-Reform

    Für Sie zusammengefasst
    • Grundsteuer-Reform: Erste Klagen vor Finanzgericht.
    • Streit um pauschale Ertragsbewertung von Wohnungen.
    • Reform betrifft alle, Kosten meist auf Mieter umgelegt.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vier Jahre nach Verabschiedung der Grundsteuer-Reform verhandelt das höchste deutsche Finanzgericht die ersten drei Klagen gegen die bei vielen Immobilieneigentümern unpopuläre Neuregelung. In den drei Verfahren aus Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen geht es um die Frage, ob die pauschale Ertragsbewertung von Eigentumswohnungen nach dem neuen Berechnungsverfahren zu hoch angesetzt ist. Am Bundesfinanzhof in München muss der II. Senat entscheiden. Urteile sind nicht angekündigt.

    Grundsteuer trifft alle

    Das Grundsteuer-Gesetz betrifft quasi die gesamte Bevölkerung, da Vermieter die Kosten üblicherweise auf ihre Mieter umlegen. Bei den drei mündlichen Verhandlungen geht es um das sogenannte "Bundesmodell", das in elf Bundesländern gilt. Dabei sind für die Berechnung der Bodenrichtwert und die Nettokaltmiete maßgeblich. Außerdem fließen unter anderem Größe und Art des Grundstücks ein sowie das Alter des Gebäudes. Strittig ist unter anderem, dass die Finanzämter für die Mieteinnahmen pauschale Werte ansetzen können, die zum Teil höher ausfallen als die tatsächlichen Mieten. Scharf kritisiert wird die Reform daher vom Eigentümerverband Haus und Grund und vom Bund der Steuerzahler./cho/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bundesfinanzhof verhandelt Klagen gegen Grundsteuer-Reform Vier Jahre nach Verabschiedung der Grundsteuer-Reform verhandelt das höchste deutsche Finanzgericht die ersten drei Klagen gegen die bei vielen Immobilieneigentümern unpopuläre Neuregelung. In den drei Verfahren aus Berlin, Sachsen und …