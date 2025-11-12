G7-Außenminister beraten in Ontario über Ukraine und Nahost

NIAGARA-ON-THE-LAKE (dpa-AFX) - Die Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien beraten in Kanada über den Ukraine-Krieg und die weitere Umsetzung des Nahost-Friedensplans für den Gazastreifen. Am zweiten Tag des Treffens in Niagara-on-the-Lake in der südöstlichen Provinz Ontario steht an diesem Mittwoch unter anderem eine Arbeitssitzung zu dem von Russland angegriffenen Land auf der Agenda. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wird erwartet. An einer Diskussion über die Zukunft des Gazastreifens soll der saudische Außenminister Faisal bin Farhan teilnehmen.

Deutschland wird durch Außenminister Johann Wadephul (CDU) vertreten. Zu den G7-Ländern gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und Kanada. Der Nachbarstaat der USA hat aktuell den Vorsitz inne und empfängt die Außenminister der anderen G7-Länder bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr.