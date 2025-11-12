70 Jahre Bundeswehr - Öffentliches Gelöbnis in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem feierlichen Gelöbnis in Berlin würdigen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den 70. Gründungstag der Bundeswehr. Dazu werden am Mittwoch (14.00 Uhr) etwa 280 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Platz zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Löbe-Haus antreten.

Sie werden geloben, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen".