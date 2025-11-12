Palästinenser klagen gegen Waffenlieferungen nach Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Palästinenser in Gaza wollen vor Gericht deutsche Waffenexporte nach Israel stoppen. Das Verwaltungsgericht Berlin verhandelt am Mittwoch (9.30 Uhr) über zwei unterschiedlich gelagerte Klagen gegen solche Lieferungen. Ein Urteil der zuständigen 4. Kammer wird nach Angaben einer Gerichtssprecherin noch am selben Tag erwartet. Das Gericht ist zuständig für das Verfahren, weil die Bundesregierung ihren Sitz in Berlin hat.

Kläger sind in einem Fall ein Oberarzt, der seit mehr als 20 Jahren in Berlin lebt und seit 2014 deutscher Staatsangehöriger ist, und dessen in Gaza lebender Vater. Ihr Ziel ist es, dass der Bundesregierung Exporte von Waffen untersagt werden bis zur Beendigung von Kriegshandlungen in Gaza. Die Genehmigungspraxis verstößt aus ihrer Sicht gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. Die Kläger hatten bereits in mehreren Eilverfahren ohne Erfolg versucht, Kriegswaffenexporte zu stoppen.