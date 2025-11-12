    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Wirtschaftsweise' stellen Jahresgutachten vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaftsweisen präsentieren Jahresgutachten heute.
    • Stagnation 2023, 1% Wachstum 2024 prognostiziert.
    • Kritik an unzureichenden Investitionen der Regierung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweisen" stellen am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin ihr Jahresgutachten vor. Mit Spannung wird erwartet, wie die Ökonomen den Kurs der Bundesregierung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik bewerten - sowie die wirtschaftlichen Aussichten. Im Frühjahr hatte der fünfköpfige Sachverständigenrat - ein Beratergremium der Bundesregierung - für dieses Jahr eine Stagnation und für das kommende Jahr ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent vorhergesagt.

    Die Bundesregierung will vor allem mit einem milliardenschweren Sondervermögen für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz Impulse für mehr Wachstum auslösen. In der Kritik steht aber, dass die schwarz-rote Koalition nicht in ausreichendem Maße zusätzlich investiert -sondern stattdessen im Kernhaushalt umstrittene Vorhaben wie die Ausweitung der Mütterrente finanziert./hoe/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    'Wirtschaftsweise' stellen Jahresgutachten vor Die "Wirtschaftsweisen" stellen am Mittwoch (14.30 Uhr) in Berlin ihr Jahresgutachten vor. Mit Spannung wird erwartet, wie die Ökonomen den Kurs der Bundesregierung in der Wirtschafts- und Finanzpolitik bewerten - sowie die wirtschaftlichen …