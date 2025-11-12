UN-Aktionsplan soll Städte kühlen

BELÉM (dpa-AFX) - Mit der Klimakrise kommen auch viel mehr tödliche Hitzewellen auf die Menschen rund um den Planeten zu. Schon jetzt gibt es jährlich eine halbe Million Todesopfer weltweit, berichtete die Chefin des UN-Umweltprogramms (UNEP), Inger Andersen, auf der Weltklimakonferenz in Belém.

Zusammen mit Gastgeber Brasilien warb UNEP dort für die Initiative "Beat the Heat", die gerade armen Menschen im Alltag kühlere, erträglichere Temperaturen verschaffen will. Rund um den Globus haben sich schon 185 Städte angeschlossen, von Rio de Janeiro über Jakarta bis Nairobi.