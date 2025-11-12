    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 12. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 12. November 2025
    • Zahlreiche Q3-Zahlen von Unternehmen in Deutschland
    • Zinsentscheid der rumänischen Zentralbank erwartet

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk, 9.30 Uhr Analystenkonferenz)) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (11.00 Uhr Call)
    07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Call)
    07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
    15:30 USA: Chevron, Investor Day
    18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen (detailliert)
    22:00 USA: Cisco, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
    ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
    00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Großhandelspreise 10/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

    09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

    10:00 DEU: Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.

    11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

    14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
    ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





