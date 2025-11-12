    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 25. November 2025

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 25. November 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk, 9.30 Uhr Analystenkonferenz)) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (11.00 Uhr Call)
    07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Call)
    07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen
    07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen
    08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen
    14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung
    15:30 USA: Chevron, Investor Day
    18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen (detailliert)
    22:00 USA: Cisco, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen
    ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25
    00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Großhandelspreise 10/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

    09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

    10:00 DEU: Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.

    11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

    14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel
    ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen
    06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen
    07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen
    07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25
    07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen (9.30 h Pressekonferenz) 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update
    07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen
    07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert)
    08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update
    09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
    12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen
    ESP: ACS, Q3-Zahlen
    LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig)
    08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25
    10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht
    11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25
    14:00 POL: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Realeinkommen 10/25
    18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet.

    09:00 DEU: BGH entscheidet u?ber Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren

    10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M.

    DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche
    + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger
    + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz

    09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe

    11:00 DEU: EZB-Forum zur Bankenaufsicht mit einer Eröffnungsrede der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, Frankfurt

    12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M.

    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
    FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
    05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25 08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25 08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025
    08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
    16:00 USA: Lagerbestände 9/25
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024

    10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day
    11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day

    DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig)
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25
    08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25
    14:30 USA: Empire State Index 11/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25

    ONSTIGE TERMINE
    DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz

    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main

    11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M.

    ARE: Dubai Airshow, Dubai

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen
    07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
    08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
    08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day
    08:30 DEU: Bertelsmann, 9Monatszahlen
    09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day
    10:00 DEU: Rational, Capital Markets Day
    10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day
    12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
    14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day
    14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung
    16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Biontech, Research and Development Day
    DEU: Verve Group, Q3-Zahlen
    DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day
    DEU: KWS Saat, Capital Markets Day
    FRA: Credit Agricole, Investor Day und Mittelfristziele BEL: Argenx, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/25
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 9/25
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25
    15:15 USA: Industrieproduktion 10/25
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25
    16:00 USA: NAHB-Index 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris

    11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen.

    DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

    DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD)

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Sto, Q3-Umsatz
    14:00 FIN: Nokia, Capital Markets Day
    19:00 USA: News Corp, Hauptversammlung
    19:30 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25) 22:20 USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Target, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 19/25
    00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn

    DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +12.45 Interview Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)

    14:00 DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten, Brüssel

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
    08:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
    10:30 FRA: Valeo, Investor Day
    13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
    17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag) 22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Renk, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Capital Markets Day
    USA: Intuit, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
    16:00 USA: Frühindikator 10/25
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

    11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf

    DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M. U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego

    DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25
    01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

    BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel

    BRA: Geplanter Abschluss der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

    ZAF: Vor dem zweitägigen G20-Gipfels mit den Themen: Ukraine-Krieg, Lage im Nahen Osten angesichts des Gaza-Kriegs, US-Zollpolitik, Johannesburg Für US-Präsident Donald Trump reist Vize-Präsident J.D. Vance an. Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom stellvertretenden Leiter seiner Präsidialverwaltung, Maxim Oreschkin, vertreten.

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung
    11:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
    USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/25
    10:00 POL: Industrieprodukten 10/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 USA: CFNA-Index 10/25
    15:00 BEL: Geschäftsklima 11/25
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: 4. Digitalministerkonferenz (DMK) u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und der DMK-Vorsitzenden Dörte Schall, Berlin

    AGO: EU-Afrika-Gipfel, Luanda
    Die EU wird bei dem Gipfel u.a. von EU-Ratspräsident António Costa und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen repräsentiert werden.

    BEL: Treffen der EU-Minister für Handel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Compass Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
    09:00 FIN: Fortum, Investor Day
    10:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day
    13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Alstom, Investor Day
    NLD: ABN Amro, Capital Markets Day
    USA: Autodesk, Q3-Zahlen
    USA: HP Inc., Q4-Zahlen
    USA: Best Buy, Q3-Zahlen
    USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen
    USA: Dell, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 10/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/25
    08:00 DEU: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Staatsausgaben, Privatkonsum Q3/25
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: FHFA-Hauspreisindex 9/25
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/25
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Kapitalmarktausblick DWS für 2026, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz des Handelsverbandes Hessen, Frankfurt/M.

    AGO: EU-Afrika-Gipfel (zweiter und letzter Tag), Luanda

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






