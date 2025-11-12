Zehnder: Lüftungsgeschäft mit glänzenden Zukunftsaussichten
Die Zehnder Group erfindet sich neu: Vom Heizkörperhersteller zum globalen Klimaexperten.
Foto: adobe.stock.com
- Die Zehnder Group transformiert sich von einem traditionellen Heizkörper-Unternehmen zu einem globalen Systemanbieter für Lüftungen und Innenraumklima.
- Der Klimawandel, zunehmende Luftverschmutzung, steigende Energiekosten und regulatorische Vorschriften erhöhen die Nachfrage nach energieeffizienten Systemlösungen.
- Zehnder plant, seine Marktführerschaft in Europa auszubauen und in Nordamerika durch Übernahmen und Servicegeschäft zu expandieren.
- Das Unternehmen will mit innovativen Produkten für den Renovierungs- und Mehrfamilienhaus-Markt wachsen und unabhängiger vom Bauzyklus werden.
- Der Anteil des profitablen Lüftungsgeschäfts am Gesamtumsatz soll weiter steigen, derzeit liegt er bei 66 Prozent.
- Zehnder verfolgt eine Strategie des überproportionalen Wachstums durch Technologieführerschaft, Kundennähe und operative Exzellenz, mit einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 5% und einer Gewinnmarge von 9-11%.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zehnder Group (A) ist am 26.02.2026.
0,00 %
+3,36 %
+4,91 %
-4,05 %
+50,34 %
+33,97 %
+65,73 %
+151,73 %
+142,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte