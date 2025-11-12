PVA TePla: Starker Auftragseingang trotz Projektverschiebungen
PVA TePla AG verzeichnet im dritten Quartal 2025 einen kräftigen Anstieg des Auftragseingangs um 65 % auf 176,5 Mio. Euro, während sich die EBITDA-Marge aufgrund strategischer Investitionen und verschobener Projekte auf 10,7 % reduziert.
- Der Auftragseingang der PVA TePla AG stieg im dritten Quartal 2025 um 65 % auf EUR 176,5 Mio., während der Konzernumsatz nach neun Monaten bei EUR 175,4 Mio. lag.
- Die EBITDA-Marge sank auf 10,7 % im Vergleich zum Vorjahr (16,3 %), was auf verschobene Projektabnahmen und Investitionen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen ist.
- Im Segment Semiconductor Systems stieg der Auftragseingang auf EUR 105,8 Mio., während der Umsatz aufgrund verschobener Auslieferungen auf EUR 115,3 Mio. sank.
- Im Segment Industrial Systems erhöhte sich der Auftragseingang auf EUR 70,7 Mio., mit einem Umsatz von EUR 60,1 Mio. und einem EBITDA von EUR 8,3 Mio.
- Die Integration der übernommenen Gesellschaften PVA Vision und PVA desconpro verläuft planmäßig, mit einer Kapazitätserweiterung bei PVA desconpro zur Steigerung der Fertigungstiefe und Effizienz.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde angepasst, mit einem erwarteten Konzernumsatz von EUR 235 bis 255 Mio. und einem EBITDA zwischen EUR 25 und 30 Mio., während die strukturellen Wachstumstreiber intakt bleiben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PVA TePla ist am 12.11.2025.
Der Kurs von PVA TePla lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,920EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,910EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).
-2,87 %
-13,81 %
-25,04 %
-7,75 %
+74,85 %
+9,57 %
+52,13 %
+794,26 %
+57,36 %
