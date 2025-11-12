E.ON: Investiert in Energiewende für Wachstum
E.ON setzt mit Milliardeninvestitionen ein starkes Zeichen für die Energiewende und verzeichnet dabei ein solides Wachstum in wichtigen Geschäftsfeldern.
Foto: Mona Wenisch - dpa
- E.ON hat in den ersten neun Monaten 2025 Investitionen in Höhe von 5,1 Milliarden Euro getätigt, um die Energiewende voranzutreiben, was einem Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das bereinigte Konzern-EBITDA stieg um 10 % auf 7,4 Milliarden Euro, während der bereinigte Konzernüberschuss um 4 % auf 2,3 Milliarden Euro zunahm.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss von 2,85 bis 3,05 Milliarden Euro.
- Im Geschäftsfeld Energy Networks stieg das bereinigte EBITDA um 18 % auf 5,6 Milliarden Euro, hauptsächlich durch Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruktur.
- Das bereinigte EBITDA im Geschäftsfeld Energy Retail sank um 18 % auf 1,4 Milliarden Euro, beeinflusst durch Veränderungen im Kundenportfolio in Großbritannien und temporäre Effekte in Deutschland.
- E.ON plant, im Geschäftsjahr insgesamt rund 8,6 Milliarden Euro in die Energiewende zu investieren, wobei der Großteil der Investitionen in das Netzgeschäft fließt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei E.ON ist am 12.11.2025.
Der Kurs von E.ON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,035EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 16,025EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.218,00PKT (+0,10 %).
