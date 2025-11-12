Springer Nature: Starkes Wachstum 2025 – Jahresprognose bestätigt!

Springer Nature verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 5,9 % und ein organisches Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von 9,9 %.

Das Segment Research erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 7,0 %, wobei das Zeitschriftenportfolio stärker als der Markt wuchs.

Der Free Cash Flow verbesserte sich um € 103 Millionen auf € 175 Millionen, und der Verschuldungsgrad liegt bei 1,9x.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz zwischen € 1.930,0 Millionen und € 1.960,0 Millionen.

Springer Nature hat 18 transformative Vereinbarungen unterzeichnet, um den Übergang zu Open Access zu beschleunigen, und die Anzahl der veröffentlichten Artikel stieg im gesamten Portfolio um mehr als 10 %.

Das Unternehmen investiert in KI-Tools zur Transformation des Publikationsprozesses und hat das KI-Tool Nature Research Assistant erfolgreich eingeführt, das von über 8.000 Beta-Nutzern genutzt wird.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für 9M 2025 (Q3), bei Springer Nature ist am 12.11.2025.

Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,050EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).





