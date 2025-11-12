    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überraschung: KWS SAAT bestätigt Prognosen mit Q1-Ergebnissen 2025/2026

    KWS SAAT SE & Co. KGaA präsentiert solide Quartalszahlen: Umsatzrückgang durch Zuckerrüben, aber gestärktes EBITDA und optimistische Jahresprognosen. Getreide glänzt, Zuckerrüben schwächeln.

    Überraschung: KWS SAAT bestätigt Prognosen mit Q1-Ergebnissen 2025/2026
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
    • KWS SAAT SE & Co. KGaA veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt die Prognosen für das Geschäftsjahr.
    • Der Gesamtumsatz im 1. Quartal beträgt 228,2 Mio. €, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Rückgängen im Zuckerrübensegment.
    • Das EBITDA stieg auf 4,8 Mio. €, bedingt durch einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts.
    • Das Segment Getreide verzeichnete einen Umsatzanstieg, insbesondere im Rapsgeschäft, während das Segment Zuckerrüben einen Umsatzrückgang erlebte.
    • Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 57,7 %, und die Nettoverschuldung sank auf 119,0 Mio. €.
    • KWS erwartet für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein Umsatzwachstum von ca. 3 % auf vergleichbarer Basis und eine EBITDA-Marge von 19 bis 21 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei KWS SAAT ist am 12.11.2025.

    Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).


    KWS SAAT

    0,00 %
    -3,68 %
    -2,73 %
    +1,18 %
    +7,45 %
    +3,05 %
    -3,10 %
    +10,80 %
    +1.229,05 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Überraschung: KWS SAAT bestätigt Prognosen mit Q1-Ergebnissen 2025/2026 KWS SAAT SE & Co. KGaA präsentiert solide Quartalszahlen: Umsatzrückgang durch Zuckerrüben, aber gestärktes EBITDA und optimistische Jahresprognosen. Getreide glänzt, Zuckerrüben schwächeln.