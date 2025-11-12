Überraschung: KWS SAAT bestätigt Prognosen mit Q1-Ergebnissen 2025/2026
KWS SAAT SE & Co. KGaA präsentiert solide Quartalszahlen: Umsatzrückgang durch Zuckerrüben, aber gestärktes EBITDA und optimistische Jahresprognosen. Getreide glänzt, Zuckerrüben schwächeln.
Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
- KWS SAAT SE & Co. KGaA veröffentlicht Ergebnisse für das 1. Quartal 2025/2026 und bestätigt die Prognosen für das Geschäftsjahr.
- Der Gesamtumsatz im 1. Quartal beträgt 228,2 Mio. €, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund von Rückgängen im Zuckerrübensegment.
- Das EBITDA stieg auf 4,8 Mio. €, bedingt durch einen positiven Sondereffekt aus dem Verkauf des nordamerikanischen Maisgeschäfts.
- Das Segment Getreide verzeichnete einen Umsatzanstieg, insbesondere im Rapsgeschäft, während das Segment Zuckerrüben einen Umsatzrückgang erlebte.
- Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 57,7 %, und die Nettoverschuldung sank auf 119,0 Mio. €.
- KWS erwartet für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein Umsatzwachstum von ca. 3 % auf vergleichbarer Basis und eine EBITDA-Marge von 19 bis 21 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei KWS SAAT ist am 12.11.2025.
Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).
