    Swiss Life Holding: Starkes Wachstum in den ersten 9 Monaten 2025

    Swiss Life beeindruckt mit solidem Wachstum: In den ersten neun Monaten 2025 stiegen die Fee-Erträge und Prämieneinnahmen um 3%, während die Anlageerträge ebenfalls zulegten.

    Swiss Life Holding: Starkes Wachstum in den ersten 9 Monaten 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Swiss Life verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein Wachstum der Fee-Erträge um 3% auf CHF 1,91 Milliarden und der Prämieneinnahmen um 3% auf CHF 16,3 Milliarden in lokaler Währung.
    • Die direkten Anlageerträge stiegen auf CHF 3,13 Milliarden im Vergleich zu CHF 3,08 Milliarden im Vorjahr.
    • Im TPAM-Geschäft erzielte Swiss Life Nettoneugeldzuflüsse von CHF 15,0 Milliarden und verwaltete Vermögen von CHF 142 Milliarden per 30. September 2025.
    • Die SST-Quote von Swiss Life lag per 30. September 2025 bei rund 205%, was eine Verbesserung gegenüber 201% am 31. Dezember 2024 darstellt.
    • In der Schweiz stiegen die Prämieneinnahmen um 2% auf CHF 8,2 Milliarden, während die Fee-Erträge um 5% auf CHF 265 Millionen zunahmen.
    • Swiss Life Asset Managers erzielte Fee-Erträge von CHF 719 Millionen, wobei TPAM einen Beitrag von CHF 455 Millionen leistete, was einem Anstieg von 4% entspricht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 12.11.2025.

    Der Kurs von Swiss Life Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 971,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,10 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 961,10EUR das entspricht einem Minus von -1,03 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:CH0014852781WKN:778237





    
    