    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Chemie- und Pharmakonzern

    2445 Aufrufe 2445 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer: Operativer Gewinn steigt, aber Rechtskosten belasten das Ergebnis

    Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat im dritten Quartal 2025 seinen operativen Gewinn kräftig ausgebaut, bleibt aber durch hohe Rückstellungen für US-Rechtsstreitigkeiten in den roten Zahlen. Die Details.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer steigert operativen Gewinn, bleibt aber defizitär.
    • Umsatz wächst auf 9,66 Mrd. Euro, EBITDA steigt stark.
    • Agrar- und Pharmasparte zeigen gemischte Ergebnisse.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Chemie- und Pharmakonzern - Bayer: Operativer Gewinn steigt, aber Rechtskosten belasten das Ergebnis
    Foto: Juan Vega - EUROPA PRESS

    Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal währungs- und portfoliobereinigt um 0,9 Prozent auf 9,66 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 20,8 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sprang um 137 Prozent auf 0,57 Euro, während unter dem Strich ein Verlust von 963 Millionen Euro verblieb.

    Im Agrargeschäft (Crop Science) profitierte Bayer von einer starken Nachfrage nach Maissaatgut und Herbiziden. Der Umsatz der Sparte stieg um 1,3 Prozent auf 3,86 Milliarden Euro, während das EBITDA vor Sondereinflüssen fast das Fünffache des Vorjahreswertes erreichte. Effizienzprogramme und niedrigere Produktionskosten sorgten für den Schub, während Währungseffekte dämpfend wirkten. Bayer kündigte zudem den Start des neuen Insektizids Plenexos™ in Lateinamerika an, das ein zentraler Baustein des laufenden Fünfjahresprogramms ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.783,46€
    Basispreis
    15,36
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.700,00€
    Basispreis
    16,93
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In der Pharmasparte stagnierte der Umsatz mit 4,34 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, doch das Ergebnis sank wegen höherer Forschungsaufwendungen und negativer Wechselkurseffekte. Besonders stark entwickelten sich die Medikamente Nubeqa™ und Kerendia™, während Xarelto™ und Eylea™ unter Patentabläufen und Preisdruck litten. Mit der bevorstehenden US-Markteinführung von Lynkuet™ zur hormonfreien Behandlung von Wechseljahresbeschwerden erwartet Bayer neue Impulse.

    Die Sparte Consumer Health verzeichnete ein leichtes Umsatzplus von zwei Prozent auf 1,42 Milliarden Euro und blieb damit stabil. Das Wachstum kam vor allem aus den Bereichen Dermatologie, Magen-Darm-Gesundheit und Schmerzmittel, während Erkältungs- und Allergieprodukte rückläufig waren. Trotz eines zunehmend schwierigen Marktumfelds in Nordamerika und Asien gelang es Bayer, die operative Marge leicht zu verbessern.

    Konzernchef Bill Anderson zeigte sich zuversichtlich, den angehobenen Ausblick für 2025 zu erreichen: "Insgesamt sind wir in diesem richtungsweisenden Jahr gut aufgestellt, die Konzernprognose für 2025 zu erreichen, die wir im vergangenen Quartal angehoben hatten. Finanzvorstand Wolfgang Nickl wies auf anhaltenden Gegenwind durch Wechselkurse hin, sieht aber stabile Wachstumstrends in allen drei Sparten. Die juristischen Belastungen bleiben zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch operativ zeigt sich der Konzern wieder auf Erholungskurs.

    Der Free Cashflow sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jedoch um 48 Prozent auf 596 Millionen Euro. Die Nettofinanzverschuldung verringerte sich dagegen leicht auf 32,7 Milliarden Euro.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chemie- und Pharmakonzern Bayer: Operativer Gewinn steigt, aber Rechtskosten belasten das Ergebnis Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat im dritten Quartal 2025 seinen operativen Gewinn kräftig ausgebaut, bleibt aber durch hohe Rückstellungen für US-Rechtsstreitigkeiten in den roten Zahlen. Die Details.