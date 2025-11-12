Infineon: 2026 Umsatzplus trotz Währungsdruck
Infineon Technologies AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 14,662 Milliarden Euro ab, was einem leichten Rückgang entspricht. Für 2026 wird ein moderates Wachstum trotz Herausforderungen erwartet.
Foto: Sven Hoppe - dpa
- Infineon Technologies AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 14,662 Milliarden Euro abgeschlossen, was einem Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Im vierten Quartal 2025 betrug der Umsatz 3,943 Milliarden Euro, mit einem Segmentergebnis von 717 Millionen Euro und einer Segmentergebnis-Marge von 18,2 Prozent.
- Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein moderates Umsatzwachstum trotz Währungsbelastungen erwartet, mit einem Umsatzziel von rund 1,5 Milliarden Euro für KI-Stromversorgungen.
- Die Investitionen für das Geschäftsjahr 2026 sind auf etwa 2,2 Milliarden Euro geplant, insbesondere für die Fertigstellung eines neuen Fertigungsgebäudes in Dresden.
- Der Free-Cash-Flow wird für 2026 auf etwa 1,1 Milliarden Euro geschätzt, während der um größere Investitionen bereinigte Free-Cash-Flow bei etwa 1,6 Milliarden Euro liegen soll.
- Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 beträgt 0,35 Euro je Aktie, um die Aktionäre angemessen an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens zu beteiligen.
Der nächste wichtige Termin, vorläufiges Datum, bei Infineon Technologies ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Infineon Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,42EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,52 %
im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,60EUR das entspricht einem Plus von +0,52 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.204,50PKT (+0,04 %).
-1,55 %
+4,16 %
+8,60 %
-3,33 %
+19,57 %
+19,61 %
+33,11 %
+222,19 %
-50,04 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte