Erlebe INDUS Holdings Erfolg im dritten Quartal!

INDUS verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein starkes Ergebnis mit einem Anstieg des adjusted EBITA um 10 % auf 48,1 Mio. EUR und einer Marge von 11,0 %.

Der Auftragseingang für 2025 lag um 17 % über dem Vorjahr, und die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Der Umsatz nach neun Monaten blieb mit 1,274 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau, während das adjusted EBITA für diesen Zeitraum bei 104,2 Mio. EUR lag.

Das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,46 EUR, unterstützt durch einen positiven aperiodischen Steuereffekt von rund 8 Mio. EUR.

In allen drei Segmenten (Engineering, Infrastructure, Materials Solutions) wurden steigende Ergebnisse verzeichnet, trotz Herausforderungen wie chinesischen Exportkontrollen.

Der Free Cashflow im dritten Quartal stieg um rund 67 Mio. EUR, und für das Gesamtjahr wird ein Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Mrd. EUR sowie ein adjusted EBITA zwischen 130 und 165 Mio. EUR erwartet.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q3/9M 2025, bei INDUS Holding ist am 12.11.2025.

Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 22,200EUR das entspricht einem Plus von +1,60 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).





