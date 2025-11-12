GESCO: 9-Monatsbericht 2025 enthüllt spannende Finanzdaten!
GESCO SE zeigt Stärke in der Ergebnisverbesserung, während der Umsatzrückgang und die angepasste Prognose die Herausforderungen des Marktes widerspiegeln.
- GESCO SE hat den 9-Monatsbericht 2025 veröffentlicht, der stabile Umsätze und signifikante Ergebnisverbesserungen zeigt.
- Der Auftragseingang sank um 6,4% auf 375,0 Mio. €, und der Umsatz fiel um 4,7% auf 364,7 Mio. €.
- Das EBITDA stieg um 6,4% auf 28,2 Mio. €, und das EBIT verbesserte sich um 20,4% auf 15,3 Mio. €.
- Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter stieg um 55,1% auf 8,3 Mio. €, was zu einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf 0,80 € führte.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde aufgrund reduzierter Erwartungen für Q4 nach unten angepasst, mit einem erwarteten Umsatz von 480 bis 500 Mio. € und einem Konzernergebnis von 9 bis 12 Mio. €.
- Die GESCO-Gruppe besteht aus drei Segmenten: Materials Refinement & Distribution, Health Care & Lifescience, und Industrial Assets & Infrastructure, die unterschiedliche Performances aufwiesen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei GESCO ist am 12.11.2025.
Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,475EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.
24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,375EUR das entspricht einem Minus von -0,69 % seit der Veröffentlichung.
+3,68 %
-12,06 %
-16,57 %
-19,71 %
+0,73 %
-47,14 %
+5,32 %
-40,22 %
-15,62 %
