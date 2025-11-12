Semperit Holding: Positive Dynamik im Q3 2025 hält an!
Das Unternehmen zeigt im dritten Quartal 2025 starke finanzielle Verbesserungen mit einem gesteigerten EBITDA und einem soliden Umsatzwachstum, unterstützt durch Kosteneinsparungen und eine verbesserte Auftragslage.
- EBITDA im dritten Quartal 2025 auf 21,3 Mio. EUR verbessert
- Umsatz in den ersten drei Quartalen 2025 beträgt 483,4 Mio. EUR, EBITDA 52,0 Mio. EUR
- Jährliche Kostenbasis wird durch Einsparungen um weitere 10 Mio. EUR entlastet
- Erholung der Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr
- Ausblick für operatives EBITDA 2025 auf rund 78 Mio. EUR präzisiert
- Free Cashflow stabil bei 22,3 Mio. EUR, Eigenkapitalquote bei 47,0%
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,860EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,830EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.
-0,93 %
+0,78 %
+0,31 %
-0,92 %
+12,76 %
-38,42 %
-40,28 %
-57,27 %
-6,40 %
