    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso
    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    adesso: Umsatz steigt um 13 %, EBITDA um 17 % - Gewinn verdoppelt!

    adesso beeindruckt mit starkem Wachstum: Umsatz und EBITDA steigen zweistellig, während das Konzernergebnis und das Ergebnis je Aktie deutliche Sprünge machen.

    adesso: Umsatz steigt um 13 %, EBITDA um 17 % - Gewinn verdoppelt!
    Foto: adesso SE
    • adesso steigert Umsatz nach neun Monaten um 13 % auf 1,1 Mrd. EUR und EBITDA überproportional um 17 % auf 77,9 Mio. EUR
    • Konzernergebnis verbessert sich auf 6,2 Mio. EUR im Vergleich zu 2,5 Mio. EUR im Vorjahr
    • Ergebnis je Aktie steigt deutlich auf 0,99 EUR (Vorjahr: 0,16 EUR)
    • Umsatzwachstum von 14 % hauptsächlich im deutschen Markt, Auslandserlöse um 8 % gesteigert
    • Anzahl der Vollzeitäquivalente stieg um 7 %, Personalaufwand erhöhte sich um 11 %
    • Nettoverschuldung stieg auf -135,5 Mio. EUR, hauptsächlich durch Aktienrückkaufprogramm und Erwerb von Minderheitsanteilen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei adesso ist am 12.11.2025.

    Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,62 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 95,50EUR das entspricht einem Minus von -0,42 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).


    adesso

    -0,11 %
    +4,05 %
    -3,46 %
    +28,21 %
    +40,32 %
    -20,83 %
    +16,42 %
    +341,86 %
    -55,33 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    adesso: Umsatz steigt um 13 %, EBITDA um 17 % - Gewinn verdoppelt! adesso beeindruckt mit starkem Wachstum: Umsatz und EBITDA steigen zweistellig, während das Konzernergebnis und das Ergebnis je Aktie deutliche Sprünge machen.