adesso: Umsatz steigt um 13 %, EBITDA um 17 % - Gewinn verdoppelt!
adesso beeindruckt mit starkem Wachstum: Umsatz und EBITDA steigen zweistellig, während das Konzernergebnis und das Ergebnis je Aktie deutliche Sprünge machen.
Foto: adesso SE
- adesso steigert Umsatz nach neun Monaten um 13 % auf 1,1 Mrd. EUR und EBITDA überproportional um 17 % auf 77,9 Mio. EUR
- Konzernergebnis verbessert sich auf 6,2 Mio. EUR im Vergleich zu 2,5 Mio. EUR im Vorjahr
- Ergebnis je Aktie steigt deutlich auf 0,99 EUR (Vorjahr: 0,16 EUR)
- Umsatzwachstum von 14 % hauptsächlich im deutschen Markt, Auslandserlöse um 8 % gesteigert
- Anzahl der Vollzeitäquivalente stieg um 7 %, Personalaufwand erhöhte sich um 11 %
- Nettoverschuldung stieg auf -135,5 Mio. EUR, hauptsächlich durch Aktienrückkaufprogramm und Erwerb von Minderheitsanteilen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei adesso ist am 12.11.2025.
Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,62 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 95,50EUR das entspricht einem Minus von -0,42 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).
