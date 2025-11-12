EXASOL: Starkes ARR-Wachstum in 2025 bestätigt!
Exasol überzeugt mit beeindruckendem Wachstum und strategischen Anpassungen, die den Erfolgskurs des Unternehmens unterstreichen.
Foto: adobe.stock.com
- Exasol bestätigt vorläufige Zahlen für die ersten neun Monate 2025 mit einem starken ARR-Wachstum von 24 % in Fokus-Branchen auf 26,9 Mio. Euro.
- Der Gesamtumsatz stieg um 8,9 % auf 31,7 Mio. Euro, während das EBITDA bei 3,0 Mio. Euro lag, deutlich über dem Vorjahreswert von 1,0 Mio. Euro.
- Der ARR ging um 4,1 % auf 39,0 Mio. Euro zurück, bedingt durch die Reduzierung des Geschäfts in Nicht-Fokus-Branchen und die Verschiebung von Vertragsabschlüssen.
- Exasol erwartet für 2025 eine Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich, ein EBITDA zwischen 3,5 Mio. Euro und 4,0 Mio. Euro sowie einen ARR-Rückgang im einstelligen Prozentbereich.
- Für 2026 rechnet Exasol mit einer Halbierung des ARR-Churns und spürbaren ARR-Wachstumsimpulsen, unterstützt durch die MariaDB-Partnerschaft.
- Exasol lädt am 12. November 2025 zu einem virtuellen Webcast für Investoren und Pressevertreter ein.
Der nächste wichtige Termin, Meldung zur Geschäftsentwicklung 9M 2025, bei EXASOL ist am 12.11.2025.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0000EUR das entspricht einem Plus von +3,63 % seit der Veröffentlichung.
+2,11 %
-3,45 %
-6,67 %
-11,11 %
+17,15 %
-9,24 %
-86,96 %
-69,47 %
