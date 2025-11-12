voestalpine AG: Starker Ergebnis- und Cashflow-Boom im 1. Halbjahr 2025/26
Die voestalpine AG zeigt im ersten Halbjahr 2025/26 trotz leichtem Umsatzrückgang positive Ergebnisentwicklungen und treibt Zukunftsprojekte voran, während sie Herausforderungen entschlossen begegnet.
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
- Umsatz der voestalpine AG im 1. Halbjahr 2025/26 leicht auf 7,6 Mrd. EUR gesunken, jedoch positive Entwicklung bei allen wichtigen Ergebniszahlen.
- EBITDA im 1. Halbjahr 2025/26 bei 722 Mio. EUR, EBIT um 2 % auf 345 Mio. EUR gestiegen, Ergebnis vor Steuern um 12 % auf 278 Mio. EUR, Ergebnis nach Steuern um 8,6 % auf 199 Mio. EUR.
- Hoher Free Cashflow von 296 Mio. EUR und weiterer Abbau der Nettofinanzverschuldung; Gearing Ratio auf niedrigstem Stand seit 2006/07.
- Zahl der Beschäftigten um 4,1 % auf 49.600 gesunken, hauptsächlich durch Verkauf von Buderus Edelstahl und Reorganisation im Bereich Automotive Components.
- Zukunftsprojekte wie das Klimaschutzprojekt „Hy4Smelt“ in Linz und Großprojekte in den USA und der Türkei vorangetrieben.
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 bleibt mit einem erwarteten EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Mrd. EUR unverändert, trotz Herausforderungen durch US-Zölle und wirtschaftliche Unsicherheiten.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 12.11.2025.
Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,22EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,94 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,26EUR das entspricht einem Plus von +0,12 % seit der Veröffentlichung.
+0,17 %
+9,90 %
+4,75 %
+26,53 %
+85,68 %
+34,12 %
+31,32 %
+16,44 %
+310,54 %
