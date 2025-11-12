Evotec: Meilenstein-Zahlung von Bristol Myers Squibb nach IND-Zulassung!
Evotec und Bristol Myers Squibb feiern einen bedeutenden Meilenstein: Nach der FDA-Genehmigung eines IND-Antrags erhält Evotec 5 Mio. US$ für innovative Onkologie-Technologien.
- Evotec SE erhält eine Meilenstein-Zahlung von 5 Mio. US$ von Bristol Myers Squibb nach der Genehmigung eines IND-Antrags durch die FDA im Bereich Protein Degradation.
- Die Zusammenarbeit zwischen Evotec und Bristol Myers Squibb begann 2018 und wurde 2022 erweitert, um neuartige Molecular Glue Degrader für die Onkologie zu entwickeln.
- Der Wirkstoffkandidat, ein Cereblon-E3-Ligase-Modulator (CELMoD), wird innerhalb der Partnerschaft entwickelt, und eine klinische Studie der Phase 1 ist für 2026 geplant.
- Molecular Glue Degraders erweitern die Reichweite des arzneimittelfähigen Proteoms, indem sie Proteine zur Ubiquitinierung und zum Abbau rekrutieren, ohne selbst abgebaut zu werden.
- Evotec nutzt fortschrittliche Technologien wie Multi-Omics-Screening und KI-gestützte Datenanalytik, um vielversprechende Arzneimittelkandidaten zu identifizieren und zu entwickeln.
- Evotec arbeitet mit über 800 Biotechs und allen Top-20-Pharmaunternehmen zusammen und konzentriert sich auf therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,65 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,2800EUR das entspricht einem Minus von -0,38 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).
