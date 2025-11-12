BIKE24: Umsatzwachstum im Q3 – +31,7 % Umsatz, 6,4 % EBITDA-Marge
BIKE24 beschleunigt mit einem Umsatzwachstum von 31,7 % im dritten Quartal 2025 und zeigt, wie Lokalisierung und starke Marktpräsenz in Europa zu beeindruckenden Erfolgen führen.
Foto: adobe.stock.com
- BIKE24 verzeichnete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 31,7 % auf 82,8 Mio. EUR und eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,4 %.
- Die Lokalisierungsstrategie trug maßgeblich zum Wachstum bei, insbesondere in Polen und Finnland mit einem Anstieg von 62,9 %.
- Der Kernmarkt DACH wuchs im dritten Quartal um 35,6 %, was die starke Marktposition von BIKE24 in dieser Region unterstreicht.
- Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal um 111,5 % auf 5,3 Mio. EUR, was auf das starke Umsatzwachstum und die unterproportionale Entwicklung der Fixkosten zurückzuführen ist.
- Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs um 19,8 % auf 1.087.430, und die Bestellfrequenz stieg um 33,2 % im dritten Quartal.
- BIKE24 hat die Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 278 bis 288 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 12,5 bis 13,5 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Earnings Call um 10 Uhr https://www.appairtime.com/de/event/1b9699ec-9f43-45ba-9279-70593ef9a1f6, bei Bike24 Holding ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,3300EUR das entspricht einem Plus von +1,52 % seit der Veröffentlichung.
