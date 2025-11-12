    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOesterreichische Post AktievorwärtsNachrichten zu Oesterreichische Post
    Oesterreichische Post: Q1–3 2025 über 2023, aber unter Vorjahr

    Trotz eines Rückgangs im Briefgeschäft und einem moderaten Wachstum im Paketbereich zeigt die Österreichische Post AG eine robuste finanzielle Stabilität und plant zukunftsweisende Investitionen.

    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    • Umsatz und Ergebnis der Österreichischen Post AG in den ersten drei Quartalen 2025 liegen unter dem starken Vorjahr, aber über dem Niveau von 2023.
    • Der Umsatz im Bereich Brief & Werbepost sank um 7,0 % im Vergleich zu 2024, während der Bereich Paket & Logistik um 3,9 % wuchs.
    • Das EBITDA fiel um 3,2 % auf 295,1 Mio. EUR, während das EBIT um 6,6 % auf 135,1 Mio. EUR sank.
    • Der operative Free Cashflow stieg um 4,5 % auf 239,6 Mio. EUR, und das Eigenkapital betrug zum 30. September 2025 724,5 Mio. EUR.
    • Für 2025 wird ein leichter Umsatzrückgang und für 2026 ein leichter Anstieg prognostiziert, mit einem EBIT, das etwas unter dem Vorjahr liegt.
    • Die Österreichische Post plant Investitionen von ca. 150 Mio. EUR für 2025, einschließlich Maßnahmen zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Zustellflotte bis 2030.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Oesterreichische Post ist am 12.11.2025.

    Der Kurs von Oesterreichische Post lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,63EUR das entspricht einem Minus von -0,41 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:AT0000APOST4WKN:A0JML5





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
