Oesterreichische Post: Q1–3 2025 über 2023, aber unter Vorjahr
Trotz eines Rückgangs im Briefgeschäft und einem moderaten Wachstum im Paketbereich zeigt die Österreichische Post AG eine robuste finanzielle Stabilität und plant zukunftsweisende Investitionen.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Umsatz und Ergebnis der Österreichischen Post AG in den ersten drei Quartalen 2025 liegen unter dem starken Vorjahr, aber über dem Niveau von 2023.
- Der Umsatz im Bereich Brief & Werbepost sank um 7,0 % im Vergleich zu 2024, während der Bereich Paket & Logistik um 3,9 % wuchs.
- Das EBITDA fiel um 3,2 % auf 295,1 Mio. EUR, während das EBIT um 6,6 % auf 135,1 Mio. EUR sank.
- Der operative Free Cashflow stieg um 4,5 % auf 239,6 Mio. EUR, und das Eigenkapital betrug zum 30. September 2025 724,5 Mio. EUR.
- Für 2025 wird ein leichter Umsatzrückgang und für 2026 ein leichter Anstieg prognostiziert, mit einem EBIT, das etwas unter dem Vorjahr liegt.
- Die Österreichische Post plant Investitionen von ca. 150 Mio. EUR für 2025, einschließlich Maßnahmen zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Zustellflotte bis 2030.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Oesterreichische Post ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Oesterreichische Post lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,63EUR das entspricht einem Minus von -0,41 % seit der Veröffentlichung.
+1,00 %
+0,33 %
+1,86 %
+3,43 %
+5,24 %
-7,94 %
+5,05 %
-10,80 %
+38,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte