441 0 Kommentare ElringKlinger glänzt im Q3 2025 mit starken Ergebnissen!

Der Konzern zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende finanzielle Stärke. Mit einem Umsatz von 395,5 Mio. EUR und einem organischen Wachstum von 2,2 % bleibt das Unternehmen auf Erfolgskurs. Die SHAPE30-Strategie trägt Früchte, während Investitionen in E-Mobility die Zukunft sichern. Der positive Cashflow und die bestätigten Jahresziele untermauern das Vertrauen in die nachhaltige Entwicklung.

