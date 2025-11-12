ElringKlinger glänzt im Q3 2025 mit starken Ergebnissen!
Der Konzern zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende finanzielle Stärke. Mit einem Umsatz von 395,5 Mio. EUR und einem organischen Wachstum von 2,2 % bleibt das Unternehmen auf Erfolgskurs. Die SHAPE30-Strategie trägt Früchte, während Investitionen in E-Mobility die Zukunft sichern. Der positive Cashflow und die bestätigten Jahresziele untermauern das Vertrauen in die nachhaltige Entwicklung.
- Konzernumsatz im dritten Quartal 2025 beträgt 395,5 Mio. EUR, was einem organischen Umsatzwachstum von 2,2 % im bisherigen Jahresverlauf entspricht.
- Die bereinigte EBIT-Marge liegt bei 5,4 %, mit einem bereinigten EBIT von 21,2 Mio. EUR.
- Der Konzern erzielte einen positiven operativen Free Cashflow von 18,0 Mio. EUR im dritten Quartal 2025.
- Die Transformationsstrategie SHAPE30 ist weiterhin auf Kurs, mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Standortkonsolidierung.
- Investitionen in Sachanlagen stiegen im dritten Quartal 2025 auf 27,8 Mio. EUR, um das Wachstum im E-Mobility-Bereich vorzubereiten.
- Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wird bestätigt, mit einer erwarteten bereinigten EBIT-Marge von rund 5 % und einem operativen Free Cashflow von 1 bis 3 % des Konzernumsatzes.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei ElringKlinger ist am 12.11.2025.
Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,9850EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.