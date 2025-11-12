Secunet Security Networks AG: Wachstum 2025 bestätigt!

Der Konzernumsatz der secunet Security Networks AG stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 11,8 % auf 284,8 Mio. Euro.

Das EBIT erhöhte sich um 41,3 % auf 24,9 Mio. Euro, während das EBITDA um 31,7 % auf 39,2 Mio. Euro anstieg.

Der Auftragseingang wuchs um 6,7 % auf 313,9 Mio. Euro, was zu einem Auftragsbestand von 234,4 Mio. Euro führte.

Die Umsatzentwicklung wurde hauptsächlich durch das Segment Public Sector und eine starke Nachfrage in Defence&Space sowie Homeland Security unterstützt.

Der Jahresausblick für 2025 wurde bestätigt, mit einer erwarteten Umsatzhöhe von rund 425 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9,5 – 11,5 %.

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, spezialisiert auf sichere digitale Infrastrukturen.

Der nächste wichtige Termin, Konzernquartalsmitteilung zum 30. September 2025, bei Secunet Security Networks ist am 12.11.2025.

Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 175,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,42 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 178,20EUR das entspricht einem Plus von +1,83 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.972,19PKT (-0,29 %).





