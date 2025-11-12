K+S steigert überraschend Gewinn

Nach einem vorläufigen Tief bei 4,50 Euro zu Beginn der Corona-Pandemie konnte aufgrund der anschließenden Geldflut zwar eine recht steile Erholungsbewegung auf 36,45 Euro bis April 2022 vollzogen werden, dann aber sackten die Notierungen in sich zusammen und fielen auf 9,97 Euro bis September letzten Jahres zurück. Von diesen Tiefständen hat sich K+S bislang nicht wirklich lösen können und musste im gestrigen Handelsverlauf noch einmal auf 10,35 Euro zurücksetzen. Die positiven Nachrichten zum abgelaufenen Quartal erlauben es aber spekulativ auf der Long-Seite aktiv zu werden, nachdem intraday eine große und vielversprechende Hammerkerze ausgebildet worden ist. Spannende Long-Ansätze ergeben sich aber erst oberhalb der Hürde von 11,13 bzw. 11,31 Euro und dürften zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 11,68 Euro aufwärts führen. Ein weiteres Ziel darüber läge rein rechnerisch bei 12,25 Euro, wo im Anschluss mit einem mehrtägigen Dämpfer gerechnet werden sollte. Gelingt es im weiteren Verlauf eine mutmaßlich inverse SKS-Formation in diesem Bereich auszubilden, könnten mittelfristig Ziele zwischen 13,00 und 13,90 Euro für die K+S-Aktie ausgerufen werden. Auf der Unterseite birgt ein Rückfall unter 10,35 Euro dagegen unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf das Vorjahrestief bei 9,97 Euro.

1. Long-Chance ab 11,30 Euro , Stopp unter 10,85 Euro platzieren. Kursziele 11,68/12,25 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

K+S AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ642F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,86 - 0,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 10,2133 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 10,2133 Euro akt. Kurs Basiswert: 11,09 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 12,25 Euro Hebel: 10,93 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2N3P Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,19 - 1,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 12,2426 Euro Basiswert: K+S AG KO-Schwelle: 12,2426 Euro akt. Kurs Basiswert: 11,09 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,63 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

